Сетевое издание|18+|Среда|1 апр 2020|14:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
  86.94  |  $  79.53

Общество | Пензенцев освободят от уплаты взносов на капремонт

01.04.2020|13:31
Печать

Жители Пензенской области три месяца смогут не вносить плату за капитальный ремонт многоквартирных домов. С таким предложением к директору регионального фонда капремонта Наталье Моисеевой в среду, 1 апреля, обратился губернатор Иван Белозерцев.

«Дома, конечно, надо ремонтировать, люди этого тоже ждут, но сегодня важнее уменьшить сумму обязательных платежей для жителей, чьи доходы в данной ситуации могут снижаться», - заявил он.

В настоящее время работы проведены в 28 МКД на сумму 39 млн рублей, заключены договоры на восстановление еще 166 зданий на общую сумму 543 млн.

«Выполняется ремонт на 103 объектах, на 63 работа приостановлена в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса. В стадии заключения 62 договора, по 69 объектам проводятся конкурсные процедуры», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ранее пензячка высказывала пожелание о снижении платы за жилищно-коммунальные услуги на период действия карантина. По ее мнению, в условиях самоизоляции люди вынужденно увеличивают потребление воды, света и газа.

«Пусть власть как-то урегулирует это. Мы же не виноваты, что должны сидеть дома! Я не говорю, что надо отменить плату вовсе, но пусть цифры в квитанциях будут среднемесячными, не завышенными. Это не прихоть, а необходимость», - высказала свое мнение горожанка.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|01.04.2020 13:47|

Так они на отоплении уже "отбили" потери с лихвой, капремонт не столь велик в общей куче "обсосных" платежей.

Гость|01.04.2020 13:54|

Пусть власть как-то урегулирует это. Мы же не виноваты, что должны сидеть дома!

Прально, а то выйдем кашлять. Единоросы, предлагаю отменить плату на 3 месяца за ЖКХ вообще. Так сказать ЖКХ на карантин пусть сидят дома!

Гость|01.04.2020 14:05|

1 апреля?

Гость|01.04.2020 14:10|

Иван, где маски и парацетамол, давай действуй

Гость|01.04.2020 14:13|

Иван, где обещанные тобой каждые два часа обработка подъездов, а кабины лифтов ты нам рассказал будут обрабатываться ультразвуком напишите, у кого это выполняется!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте