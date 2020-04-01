01.04.2020 | 13:31

Жители Пензенской области три месяца смогут не вносить плату за капитальный ремонт многоквартирных домов. С таким предложением к директору регионального фонда капремонта Наталье Моисеевой в среду, 1 апреля, обратился губернатор Иван Белозерцев.

«Дома, конечно, надо ремонтировать, люди этого тоже ждут, но сегодня важнее уменьшить сумму обязательных платежей для жителей, чьи доходы в данной ситуации могут снижаться», - заявил он.

В настоящее время работы проведены в 28 МКД на сумму 39 млн рублей, заключены договоры на восстановление еще 166 зданий на общую сумму 543 млн.

«Выполняется ремонт на 103 объектах, на 63 работа приостановлена в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса. В стадии заключения 62 договора, по 69 объектам проводятся конкурсные процедуры», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ранее пензячка высказывала пожелание о снижении платы за жилищно-коммунальные услуги на период действия карантина. По ее мнению, в условиях самоизоляции люди вынужденно увеличивают потребление воды, света и газа.

«Пусть власть как-то урегулирует это. Мы же не виноваты, что должны сидеть дома! Я не говорю, что надо отменить плату вовсе, но пусть цифры в квитанциях будут среднемесячными, не завышенными. Это не прихоть, а необходимость», - высказала свое мнение горожанка.

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