Депутаты пожаловались, что не видят на улицах Пензы дружинников

15.10.2020 | 14:44

За 8 месяцев 2020 года в Пензе количество преступлений увеличилось на 7,9 процента. Об этом на заседании комиссии гордумы сообщил начальник отдела мэрии по профилактике правонарушений Олег Викулов.

В связи с этим работа по поддержанию общественного порядка усилена. Немаловажную роль здесь играет добровольная народная дружина, в которую сейчас входит 261 человек.

Депутат Андрей Жданников поинтересовался графиком деятельности ДНД.

«Я часто гуляю по городу и утром, и днем, и вечером и ни одного дружинника не встречал несколько лет», - констатировал он.

Олег Викулов пояснил, что они выходят по графику, в основном в вечернее время на участковые пункты полиции и работают вместе с участковыми уполномоченными. Также дружинников задействуют во время проведения массовых мероприятий, они стоят в оцеплении.

Андрей Жданников отметил, что участковых, патрулирующих улицы, он видит, а вот дружинников нет.

По словам Викулова, сотрудники ДНД обеспечены жилетками с соответствующей надписью. Он пообещал представить к сессии график их работы.

Говоря о преимуществах, которые предоставляются дружинникам помимо льготных транспортных карт, Олег Викулов сообщил, что принято поощрять их почетными грамотами.

Кроме того, им выделяют абонементы на бесплатное посещение катка в ДС «Рубин», а также билеты в зоопарк и на аттракционы в парке Белинского. Но не на всю семью, а на одного дружинника.

Депутаты предложили подумать над расширением бонусной программы, чтобы сохранить ДНД.