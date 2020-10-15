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Общество

Депутаты пожаловались, что не видят на улицах Пензы дружинников

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За 8 месяцев 2020 года в Пензе количество преступлений увеличилось на 7,9 процента. Об этом на заседании комиссии гордумы сообщил начальник отдела мэрии по профилактике правонарушений Олег Викулов.

В связи с этим работа по поддержанию общественного порядка усилена. Немаловажную роль здесь играет добровольная народная дружина, в которую сейчас входит 261 человек.

Депутат Андрей Жданников поинтересовался графиком деятельности ДНД.

«Я часто гуляю по городу и утром, и днем, и вечером и ни одного дружинника не встречал несколько лет», - констатировал он.

Олег Викулов пояснил, что они выходят по графику, в основном в вечернее время на участковые пункты полиции и работают вместе с участковыми уполномоченными. Также дружинников задействуют во время проведения массовых мероприятий, они стоят в оцеплении.

Андрей Жданников отметил, что участковых, патрулирующих улицы, он видит, а вот дружинников нет.

По словам Викулова, сотрудники ДНД обеспечены жилетками с соответствующей надписью. Он пообещал представить к сессии график их работы.

Говоря о преимуществах, которые предоставляются дружинникам помимо льготных транспортных карт, Олег Викулов сообщил, что принято поощрять их почетными грамотами.

Кроме того, им выделяют абонементы на бесплатное посещение катка в ДС «Рубин», а также билеты в зоопарк и на аттракционы в парке Белинского. Но не на всю семью, а на одного дружинника.

Депутаты предложили подумать над расширением бонусной программы, чтобы сохранить ДНД.

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Гость||

ДНД - дуракам нечего делать.Ну раньше при СССР понятно за отгулы,а нынче при диком капитализме за что?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Депутаты предложили подумать над расширением бонусной программы, чтобы сохранить ДНД.
А заставить патрулировать полицию и росгвардию - не вариант? Им так то деньги платят за службу

Гость||

вот пущай депутатики и патрулируют поближе к народу так сказать.

Гость||

Так пусть жданников вступит в дружину и патрулирует за идею. Так сказать, личным примером. А то много чего не видит в городе

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Я часто гуляю по городу и утром, и днем, и вечером и ни одного дружинника не встречал несколько лет», - констатировал он.
Так надо встречу назначать и встретитесь.

Гость||

Фигли холопьеф оберегать , пусть изведутся. А покой господ и омон-гвардий хватит оберечь

Гость||

Гость писал(a):

а нынче при диком капитализме за что?
согласен вот депутатов плющит

Гость||

penzainform.ru писал(a):

дружинника не встречал несколько лет»
а это кому то надо быть дружинником

Гость||

Казаков ряженых зовите.

Гость||

Дружинники пожаловались, что не видят на улицах Пензы депутатов

Гость||

Чтобы кого то увидеть, нужно свет уличного освещения включать раньше!

Гость||

Гость писал(a):

Казаков ряженных зовите
Они на подсосе денежном?

Гость||

Какие менты и дружинники,всех посокрошали,работать некому!!! И кто пойдет на ментов работать стукачем да ещё и бесплатно

Гость||

Гость писал(a):

Я часто гуляю по городу и утром, и днем, и вечером и ни одного дружинника не встречал несколько лет», - констатировал он.
Вот и надень повязку чтобы зря не ходить.

Гость||

Гость писал(a):

Какие менты и дружинники,всех посокрошали,работать некому!!! И кто пойдет на ментов работать стукачем да ещё и бесплатно
Казаки

Имя: Гость
Комментарий:

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