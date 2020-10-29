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Общество

Мэр Пензы пообещал отремонтировать лестницу у памятника Первопоселенцу

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В Пензе собираются реконструировать лестницу, ведущую от памятника Первопоселенцу к Спасо-Преображенскому монастырю.

Она уже долгое время вызывает нарекания. В августе 2019 года гости Пензы не рискнули идти к храму по разбитым ступеням. А в декабре из-за утечки воды, которая лилась несколько дней, конструкция обледенела и стала опасной для жизни.

В итоге горожане обратилиськ губернатору, после чего комиссия все же обследовала конструкцию.

В среду, 28 октября, глава администрации Пензы Андрей Лузгин рассказал о планах ремонта лестницы.

«Весной этого года после аварии на водопроводных сетях был проведен текущий ремонт лестничного схода. Но вместе с тем прорабатывается возможность дальнейшего благоустройства этой зоны», - пояснил он.

По словам мэра, дорога к храму изменится - будет длиннее, но с меньшим уклоном, не такая крутая, как сейчас.

Реконструированная лестница должна войти в пешеходный туристический маршрут по историческому центру города. Также в планах капитальный ремонт памятника Первопоселенцу и части улицы Кирова от здания Законодательного собрания до улицы Замойского.

Сейчас, по словам Андрея Лузгина, готовится проектная документация.

«Сроки проведения ремонта будут зависеть от возможностей бюджета», - уточнили в пресс-службе мэрии.

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Гость||

давно надо было сделать

Гость||

Гость писал(a):

давно надо было сделать
Только не эти,будет очередной распил,а потом все начнёт разваливаться. Лузгин сходи на набережную там гранитная плитка массово отваливается.

Гость||

опять капризы жрецов секты рпц выполняются за счет бюджета?

Гость||

эх... мы там в детстве играли в "слона".

Скатывали сверху большую покрышку, а по дороге сбивали ее палками и камнями. Тогда эта лесенка целиком из дерева была.

А под появления мужика с конем, на месте коня был сквер, и от него над этими ступенями был мостик к жилому дому, фундамент этого моста там остался до сих пор

Имя: Гость
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