Мэр Пензы пообещал отремонтировать лестницу у памятника Первопоселенцу

29.10.2020 | 13:59

В Пензе собираются реконструировать лестницу, ведущую от памятника Первопоселенцу к Спасо-Преображенскому монастырю.

Она уже долгое время вызывает нарекания. В августе 2019 года гости Пензы не рискнули идти к храму по разбитым ступеням. А в декабре из-за утечки воды, которая лилась несколько дней, конструкция обледенела и стала опасной для жизни.

В итоге горожане обратилиськ губернатору, после чего комиссия все же обследовала конструкцию.

В среду, 28 октября, глава администрации Пензы Андрей Лузгин рассказал о планах ремонта лестницы.

«Весной этого года после аварии на водопроводных сетях был проведен текущий ремонт лестничного схода. Но вместе с тем прорабатывается возможность дальнейшего благоустройства этой зоны», - пояснил он.

По словам мэра, дорога к храму изменится - будет длиннее, но с меньшим уклоном, не такая крутая, как сейчас.

Реконструированная лестница должна войти в пешеходный туристический маршрут по историческому центру города. Также в планах капитальный ремонт памятника Первопоселенцу и части улицы Кирова от здания Законодательного собрания до улицы Замойского.

Сейчас, по словам Андрея Лузгина, готовится проектная документация.

«Сроки проведения ремонта будут зависеть от возможностей бюджета», - уточнили в пресс-службе мэрии.