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Общество | В Пензе комиссия обследовала спуск к Спасо-Преображенскому храму

21.12.2019|15:20
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В субботу, 21 декабря, комиссия из представителей администрации Пензы обследовала спуск с улицы Кирова к Спасо-Преображенскому храму.

В августе 2019 года гости Пензы не рискнули идти к храму по разбитым ступеням. А в декабре из-за утечки воды, которая лилась несколько дней, лестница обледенела и стала опасной для жизни. В итоге с жалобой на разбитый спуск обратились к губернатору Ивану Белозерцеву во время прямой линии в соцсети «Одноклассники».

«В этой части города ведутся масштабные работы - на улице Кирова идет реконструкция исторического сооружения и обустройство пешеходной связки от Спасского кафедрального собора до улицы Кирова. Необходимо проработать вопрос ремонта лестницы. В итоге получится комплексное благоустройство территории», - распорядился глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Также он поручил директору МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Вячеславу Голохвастову весной очистить землю вокруг лестницы от сухостоя и аварийных деревьев.

Затем участники выездного совещания посетили площадь у Спасского кафедрального собора. Сейчас идет монтаж балюстрады и опор освещения.

«Мэр дал ряд поручений по благоустройству: вывезти снег с площади, очистить ее от наледи, посыпать тропинки песко-соляной смесью, убрать мусор», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|21.12.2019 16:33|

Поставьте там забор,а если попам нужно,то пусть делают на "свои " с податей. Мне вот лично насрать на дороги к церкви и многим тоже.Дети полуголодные у многодетных.

Гость|21.12.2019 16:41|

penzainform.ru писал(a):

вывезти снег с площади, очистить ее от наледи, посыпать тропинки песко-соляной смесью, убрать мусор
А разве это не владельцы должны делать? За попами еще и убираться теперь надо?

Гость|21.12.2019 16:48|

penzainform.ru писал(a):

Также он поручил директору МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Вячеславу Голохвастову весной очистить землю вокруг лестницы от сухостоя и аварийных деревьев.
Правильно выпилить абсолютно всё,что бы трубы с кипятком проходящие над головами людей были лучше видны.Единственная смотровая площадка города и такая красивая труба!

Гость|21.12.2019 17:09|

почему прилегающая к торговому центру территория убирается городом?

Как на Московской - там за всем владельцы зданий следить должны, и заключать договора на вывоз снега.

Для рясобрюхих у нас специальные преференции ?

Гость|21.12.2019 17:16|

Да, потому что это самая правильная религия, и если вы этого ещё не поняли, потом может быть поздно.

Гость|21.12.2019 17:28|

Гость писал(a):

Да, потому что это самая правильная религия, и если вы этого ещё не поняли, потом может быть поздно.
Откройте старые фотографии этой Преображенской церкви конца 19- начала 20 века и обратите внимание какие тогда стояли кресты и какие сейчас.

Гость|21.12.2019 17:31|

Вы бы так за всеми храмами следили, и прилегающими к ним территориями, как за Лениным.

Шизофренику возомнившему о себе Бога,

Вона какую площадь выделели.

А у некоторых ХРАМОВ даже земли своей нет.

Комуняки под гаражи територрии святынь приладили.

Гость|21.12.2019 17:36|

По такой лестнице до травмопункта на заднице

Ничего до конца не делаете олухи.

Ни за чем не следите во время.

Везде носом тыкать надо

Как слепых котят

Гость|21.12.2019 17:36|

Быстро дорогу к храму взяли в работу даже бюджет не запланирован.

Гость|21.12.2019 17:38|

Гость писал(a):

А у некоторых ХРАМОВ даже земли своей нет.
Вокруг города навалом пустырей, где можете строить свои рассадники мракобесия.

Но вам нужны мощехранилища в самом центре города.

Гость|21.12.2019 17:39|

Гость писал(a):

Комуняки под гаражи територрии святынь приладили.
твои рясобрюхие были-то на нашей земле столько же, сколько коммунисты.

Только от коммунистов осталась инфраструктура, а от твоих только вымысел

Гость|21.12.2019 17:42|

НА пустырях скоро все произошедшие от обезьяны редис будут сажать

Видали мы вашу ифраструктуру

До сих пор не знают что делать

То ли трусы одеть или крестик снять

Да, Лидин???))

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