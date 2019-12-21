21.12.2019 | 15:20

В субботу, 21 декабря, комиссия из представителей администрации Пензы обследовала спуск с улицы Кирова к Спасо-Преображенскому храму.

В августе 2019 года гости Пензы не рискнули идти к храму по разбитым ступеням. А в декабре из-за утечки воды, которая лилась несколько дней, лестница обледенела и стала опасной для жизни. В итоге с жалобой на разбитый спуск обратились к губернатору Ивану Белозерцеву во время прямой линии в соцсети «Одноклассники».

«В этой части города ведутся масштабные работы - на улице Кирова идет реконструкция исторического сооружения и обустройство пешеходной связки от Спасского кафедрального собора до улицы Кирова. Необходимо проработать вопрос ремонта лестницы. В итоге получится комплексное благоустройство территории», - распорядился глава администрации Пензы Андрей Лузгин.

Также он поручил директору МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Вячеславу Голохвастову весной очистить землю вокруг лестницы от сухостоя и аварийных деревьев.

Затем участники выездного совещания посетили площадь у Спасского кафедрального собора. Сейчас идет монтаж балюстрады и опор освещения.

«Мэр дал ряд поручений по благоустройству: вывезти снег с площади, очистить ее от наледи, посыпать тропинки песко-соляной смесью, убрать мусор», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.