Карта «Забота» дает пензенцам скидки в учреждениях культуры

27.10.2020 | 11:04

Несколько муниципальных учреждений культуры Пензы присоединились к социально ориентированному проекту «Забота».

Карту «Забота» начали выпускать в областном центре в августе. Сначала ее могли получить женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и многодетные семьи. Затем в список вошли инвалиды и семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Держатели «Заботы» смогут получить скидку в торговых сетях, аптеках и медицинских центрах, кондитерских, парикмахерских, магазинах сантехники и обуви, а также местных здравницах. Теперь этот перечень дополнился, сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, Пензенский театр юного зрителя (ул. Тарханова, 11) делает скидку взрослым зрителям в размере 50 рублей от стоимости билета в день показа спектакля.

Зоопарк (ул. Красная, 10) по понедельникам предоставляет скидку в размере 50 рублей для взрослых, два дня в году - 15 февраля и 15 марта - 50% стоимости для многодетных семей. А люди старше 70 могут пройти бесплатно в любой день недели.

Комсомольский парк культуры и отдыха (ул. Гагарина, 6) делает в первый четверг каждого месяца скидку на прокат роликов и катание на роллердроме. Для женщин 55 лет и старше, мужчин в возрасте 60+ она составит 50%, для многодетных семей посещение бесплатное.

Центр русской хоровой и вокальной культуры (ул. Кирова, 69) приглашает пенсионеров - держателей карты «Забота» каждый понедельник в 12:00 на бесплатный просмотр художественных фильмов.