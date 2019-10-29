29.10.2019 | 17:41

В Заречном бродячей собаке на голову оказалась надета пластиковая бутылка, которую животное не могло снять самостоятельно.

Информация об этом распространилась в социальных сетях. Горожане организовали группу добровольцев, желающих помочь несчастному истощенному псу. Судя по видеозаписям и комментариям, ловушкой стала пятилитровая емкость с отрезанным дном.

Спасти испуганного и недоверчивого пса удалось не сразу. Два друга, специально решившие до работы пройтись по гаражам в попытке встретить животное, действительно увидели его. Один из приятелей подкрался к нему и схватил, его друг и прохожие подбежали и удерживали.

Бутылку, плотно сидевшую на шее, пришлось срезать ножом. На пластике остались клочья шерсти и капли крови. Остается неясным, сама ли собака засунула голову капкан, или кто-то «помог» ей в этом.

После освобождения собака вырвалась из рук спасителей и убежала. Как сообщает портал «Город Z», через несколько дней ее видели живой, но все еще очень напуганной.

В конце 2018 года в поселке Кичкилейка Пензенского района живодеры натянули обрезок пластиковой трубы на шею местной собаки. Животное несколько раз пытались освободить от «ошейника» и местные жители, и волонтеры, но она не давалась в руки. Только через полгода удалось поймать ее и снять трубу. Как стало известно ИА «ПензаИнформ», сейчас собака благополучно живет на том же месте, где и раньше.