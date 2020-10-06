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Общество

В центре Пензы высадят крупномеры высотой до шести метров

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Инь и ян, две противоположности: где пока еще густо, а где уже пусто - скверы «Копилка пословиц» и имени А. С. Пушкина. Оба - в центре Пензы, рядом.

И если один, в котором завершается капитальный ремонт, остался по-прежнему тенистым и уютным, то другой, где работы практически закончены, превратился в бетонную площадку с редкой порослью по краям. Это все, что сохранилось там от многолетних каштанов и лип, они согласно планам реконструкции объекта были спилены.

У многих горожан сердце кровью обливается.

«Я привыкла, что здесь много зелени. Непривычно», - рассказала прохожая.

«Мне кажется, пустовато. Хочется как-то преобразить», - отметила девушка.

«Времена меняются, все жалко», - пояснила женщина.

«Лавочки стояли кругом, фонарики, было намного лучше. Побольше бы хороших деревьев», - предложила пенсионерка.

В Управлении капитального строительства города Пензы, отвечающем за благоустройство скверов, пояснили, что, прежде чем уничтожить зеленые насаждения, их обследовали.

«Вырубались деревья, которые находились в плохом состоянии. Чтобы компенсировать данную вырубку, будут дополнительно высажены и каштаны по первой линии, примыкающей к проезжей части, - если мы говорим про «Копилку пословиц». И вторая линия, где есть возможность, тоже будет усажена деревьями. Там будут разные породы - клен, возможно, рябина», - сообщил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

Все - крупномеры высотой до 6 метров.

В соответствии с контрактом капитальный ремонт трех скверов в центре Пензы, куда, помимо «Копилки пословиц» и Пушкинского, входит еще и территория на улице Славы, должны завершить в декабре.

Осталось установить малые архитектурные формы, скамейки и урны, а также игровые элементы на детских площадках. Общая стоимость работ, согласно проектной документации, - 112 миллионов рублей.

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Гость||

Стоимость крупномерном в студию

Вот что распил животворящий делает

Гость||

Низяяяяяяяяяяяя

Гость||

А почему Умнов на свободе ? Его же принимали.

Гость||

Ворье продолжает свою поступь. Нет бы тротуары в некоторых частях центра города сделать.

Гость||

Собаки лают,а караван идёт...

Гость||

180тыс стоит одно дерево, вот попилят!

Гость||

Засохнут они,100%,не приживутся такие большие, как в Питере на 300летие все липы завяли, а у нас клёны гиннала пропали и этим кирдык будет!

Гость||

Что не действие чинко, то дурь и деньги коту под хвост! А нужные народу задачи не решают! Врачей неи, транспорт ходит плохо, в школах учителей не хватает! А у них скверы вырубают и сажают новые, да плитку там где и так норм асфальт был кладут!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Вырубались деревья, которые находились в плохом состоянии.

Враки!

Имя: Гость
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