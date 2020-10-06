В центре Пензы высадят крупномеры высотой до шести метров

06.10.2020 | 18:19

Инь и ян, две противоположности: где пока еще густо, а где уже пусто - скверы «Копилка пословиц» и имени А. С. Пушкина. Оба - в центре Пензы, рядом.

И если один, в котором завершается капитальный ремонт, остался по-прежнему тенистым и уютным, то другой, где работы практически закончены, превратился в бетонную площадку с редкой порослью по краям. Это все, что сохранилось там от многолетних каштанов и лип, они согласно планам реконструкции объекта были спилены.

У многих горожан сердце кровью обливается.

«Я привыкла, что здесь много зелени. Непривычно», - рассказала прохожая.

«Мне кажется, пустовато. Хочется как-то преобразить», - отметила девушка.

«Времена меняются, все жалко», - пояснила женщина.

«Лавочки стояли кругом, фонарики, было намного лучше. Побольше бы хороших деревьев», - предложила пенсионерка.

В Управлении капитального строительства города Пензы, отвечающем за благоустройство скверов, пояснили, что, прежде чем уничтожить зеленые насаждения, их обследовали.

«Вырубались деревья, которые находились в плохом состоянии. Чтобы компенсировать данную вырубку, будут дополнительно высажены и каштаны по первой линии, примыкающей к проезжей части, - если мы говорим про «Копилку пословиц». И вторая линия, где есть возможность, тоже будет усажена деревьями. Там будут разные породы - клен, возможно, рябина», - сообщил начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

Все - крупномеры высотой до 6 метров.

В соответствии с контрактом капитальный ремонт трех скверов в центре Пензы, куда, помимо «Копилки пословиц» и Пушкинского, входит еще и территория на улице Славы, должны завершить в декабре.

Осталось установить малые архитектурные формы, скамейки и урны, а также игровые элементы на детских площадках. Общая стоимость работ, согласно проектной документации, - 112 миллионов рублей.