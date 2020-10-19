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Общество

В центре Пензы два сквера оборудовали лавочками

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Комфорт познается в деталях. Популярные места отдыха горожан оборудовали малыми архитектурными формами. После капитального ремонта в двух скверах в центре Пензы появились лавочки и урны.

Сергей Колосов одним из первых оценил функциональность общественной мебели, установленной на аллеях около бюста Пушкина.

«Нормально! Но вот спинки нет - плохо. А с другой стороны, подростки не будут сидеть ногами на лавочке. Может быть, это сделано в антивандальных целях», - предположил он.

Но если там о потенциальных нарушителях общепринятых мер поведения позаботились, то в сквере «Копилка пословиц» вместо скамеек установили новые лавочки старого образца - с удобными спинками.

«Мне, например, нравится. Если человек невоспитанный, то он как угодно залезет на них. И на площади бегают по лавочкам, и здесь сидят на спинках. Это зависит от воспитания», - отметил другой житель Пензы Юрий Новиков.

«Мне без разницы, что со спинкой, что без спинки. Но чтобы молодежь не пачкала, лучше без спинок лавочки», - рассказала горожанка Зинаида Шеина.

С другой стороны, ориентироваться исключительно на защиту от вандалов было бы несправедливым по отношению к подавляющему большинству пензенцев, которые, посещая парки и скверы, ведут себя подобающим образом.

Недаром же областной центр несколько раз претендовал на почетное звание культурной столицы Поволжья. Ведь это понятие относится не только к количеству и качеству проводимых в Пензе концертов и выставок, а в какой-то мере и к воспитанию в людях культуры проживания в родном городе.

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Гость||

ЭТО ДОСТИЖЕНИЕ или так должно быть для комфортного проживания граждан?

Гость||

А скверы то где?Скверы это газоны,цветники,деревья и кустарники,а каменные плацы и бордюры.Сквер между Володарского и Московской уничтожен полностью .

Гость||

И сидеть должны для "комфорта" около вонючих мусорных урн.

В другом месте подальше от лавочек поставить нельзя?

Кстати, в сквере около администрации (где монументы воинам) урны тоже около лавочек.

Сидите около мусора!

Гость||

Урны всегда и везде ставят возле лавочек. Вопрос в регулярности уборки.

Гость||

Все растительность порубали

Имя: Гость
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