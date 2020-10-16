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Общество

Александр Никишин привился от COVID-19 и рассказал об ощущениях

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Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин стал добровольцем, испытавшем на себе вакцину от коронавирусной инфекции.

Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили на странице регионального министерства здравоохранения соцсети «ВКонтакте».

Прививку чиновнику сделали трое суток назад в рамках третьего этапа тестирования вакцины. Свое самочувствие Александр Никишин охарактеризовал как удовлетворительное, состояние - как нормальное.

Второй компонент антиковидной вакцины врио главы минздрава области введут через три недели.

6 октября стало известно, что пензенских медиков начали прививать от COVID-19. Вакцину из первой поступившей в регион партии ввели восьми специалистам.

В область должны поставить препарат для 1 127 человек - в первую очередь врачей и учителей. Делать прививку или нет, они будут решать сами.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/minzdrav_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Вакцину из первой поступившей в регион партии ввели восьми специалистам.
так 42 человека должны были привить вакциной из первой партии.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Прививку чиновнику сделали трое суток назад в рамках третьего этапа тестирования вакцины.
30 тыс. добровольцев введут настоящий препарат, для 10 тыс. заготовили плацебо, причем, что именно находится в ампуле, не будет знать даже врач, который делает прививку — так называемое двойное слепое испытание.

Откуда знаете что ему не плаце ввели? Или все же не в рамках 3 этапа?

Гость||

Почему Дине Черемушкиной не сделали привику? Такой важный чел заболел! 5% пневмонии - сразу в больничку в спецпалату-одиночку. А люди с 50% поражения дома лежат задыхаются без врачебной помощи!

Гость||

в чем разница между самочувствием и состоянием?

Гость||

Никишин не медик, он чинок, пусть теперь идёт обслуживать больных людей, чинки нам не нужны

Гость||

тоже хотел привиться, пока передумал. Препарат вводят "в слепую", что будет не узнаешь или плацебо или вакцина. Полагаю, что наши чиновники получили именно плацебо.

Гость||

Всё бы ничего если не пик инфекции! Что будет если человек получил вакцину , иммуеитет ещё не сформировался, но он успевает заразиться ? Двойная доза антител ?

Гость||

Вот оно, хочешь занимать должность уколися!

Похлеще ритуального укуса будет!

Гость||

Гость писал(a):

Полагаю, что наши чиновники получили именно плацебо.
Письмо в Одесский горздравотдел.

"У нашего дедушки был приступ почечной колики, мы вызвали неотложку. Приехал пьяный врач, нагадил в шкаф, сделал укол в диван, обложил всех матом, сложил инструмент в мамину сумку и уехал. Дедушка так смеялся, что описался и песок вышел! Теперь он здоров! Спасибо Вам за ваших докторов!"

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Свое самочувствие Александр Никишин охарактеризовал как удовлетворительное, состояние - как нормальное.
А как это? Кто-нибудь понял фразу?

Гость||

Гость|16.10.2020 14:44|

Почему Дине Черемушкиной не сделали привику? Такой важный чел заболел! 5% пневмонии - сразу в больничку в спецпалату-одиночку. А люди с 50% поражения дома лежат задыхаются без врачебной помощи!

Откуда такая инфа?

Гость||

Гость писал(a):

Откуда такая инфа?
от верблюда. медики всё про всех знают. база ОМС есть у всех, всё как на ладони!

Гость||

Теперь Никишин = местный Гагарин от медицины!!!

Честь и славаему. Не прячется за спины народа!!!

Гость||

Мне 60+,к сожалению,есть сопутствующие заболевания,если бы не было,- сделал бы не задумываясь!

Вторая, говорят,лучше нам,пенсионерам,подходит.Подожем её.

Родственница(помоложе) сделала, говорит, тяжеловато было,но нисколько не сомневалась-делать или нет?

Делать!

Гость||

Гость писал(a):

Делать!
Кутью?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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