Александр Никишин привился от COVID-19 и рассказал об ощущениях

16.10.2020 | 14:27

Врио министра здравоохранения Пензенской области Александр Никишин стал добровольцем, испытавшем на себе вакцину от коронавирусной инфекции.

Об этом в пятницу, 16 октября, сообщили на странице регионального министерства здравоохранения соцсети «ВКонтакте».

Прививку чиновнику сделали трое суток назад в рамках третьего этапа тестирования вакцины. Свое самочувствие Александр Никишин охарактеризовал как удовлетворительное, состояние - как нормальное.

Второй компонент антиковидной вакцины врио главы минздрава области введут через три недели.

6 октября стало известно, что пензенских медиков начали прививать от COVID-19. Вакцину из первой поступившей в регион партии ввели восьми специалистам.

В область должны поставить препарат для 1 127 человек - в первую очередь врачей и учителей. Делать прививку или нет, они будут решать сами.