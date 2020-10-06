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Общество

Пензенских медиков начали прививать от коронавируса

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Во вторник, 6 октября, в Пензенской области медиков начали прививать от коронавируса.

Первыми вакцинацию прошли четыре сотрудника ГБУЗ «Городская поликлиника» и столько же работников областного центра спецвидов медпомощи, в народе именуемого КИМом.

В пресс-службе регионального минздрава пояснили, что это был первый этап иммунизации, второй раз тех же медиков привьют от COVID-19 через 21 день.

В общем в область должны поставить вакцину для 1 127 человек - в первую очередь врачей и учителей. Делать прививку или нет, они будут решать сами.

3 октября врио министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова сообщала, что пока вакцина поступила лишь для 42 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

Аминь

Гость||

42-8=34. Кто они?

Гость||

О, завистники сейчас подтянутся - опять врачам льготы.

Гость||

Гость писал(a):

опять врачам льготы.
что ты в данной ситуации врачам сначала а потом всем власть имущим депутатам и т.д.

Гость||

Врачей - восемь. Остальные 34 кто?

Гость||

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Гость||

Гость писал(a):

Остальные 34 кто?
а кто эти счастливые люди?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Остальные 34 кто?

а кто эти счастливые люди?

скорее всего несчастные. кто знает как работает наша скороспелая

Имя: Гость
Комментарий:

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