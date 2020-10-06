Пензенских медиков начали прививать от коронавируса

06.10.2020 | 13:42

Во вторник, 6 октября, в Пензенской области медиков начали прививать от коронавируса.

Первыми вакцинацию прошли четыре сотрудника ГБУЗ «Городская поликлиника» и столько же работников областного центра спецвидов медпомощи, в народе именуемого КИМом.

В пресс-службе регионального минздрава пояснили, что это был первый этап иммунизации, второй раз тех же медиков привьют от COVID-19 через 21 день.

В общем в область должны поставить вакцину для 1 127 человек - в первую очередь врачей и учителей. Делать прививку или нет, они будут решать сами.

3 октября врио министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова сообщала, что пока вакцина поступила лишь для 42 человек.