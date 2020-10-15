В Пензе закончились места для желающих написать Тотальный диктант

15.10.2020 | 11:35

В Пензе сократили количество общедоступных площадок, на которых будет проводиться Тотальный диктант.

Ранее планировалось, что все желающие смогут написать его в здании историко-филологического факультета на улице Лермонтова, 37, в мэрии и в новом здании областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, однако в итоге в перечне адресов остался лишь последний - проспект Строителей, 168а.

«Количество мест там ограничено. И все они уже заняты. Не пытайтесь зарегистрироваться на эту площадку - выбирайте самый безопасный формат #пишемдома», - посоветовали пензенцам, желающим принять участие в мероприятии, в местном оргкомитете.

Для того чтобы проверить свою грамотность в формате #пишемдома, нужно получить в одном из корпусов Лермонтовской библиотеки (старом или новом) фирменные бланк и ручку, а после написания сдать текст в один из проверочных городских пунктов.

«Диктант для Пензы прозвучит в 14:00 в субботу, 17 октября!» - напомнили организаторы.

Закрытые площадки Тотального диктанта будут работать в ПГУ, Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева, управлении ФСИН (здесь текст будет читать актер драмтеатра Павел Тачков).

Кроме того, диктант напишут в Пачелме, Никольске, Неверкине, Колышлее и Земетчине.

В этом году его текст будет посвящен жизни основателя русской теоретической космонавтики Константина Циолковского. Акция должна была состояться 4 апреля, но из-за распространения коронавирусной инфекции ее перенесли.