25.03.2020 | 14:05

В среду, 25 марта, в группе проекта «Тотальный диктант» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о новой дате проведения акции. Проверить грамотность можно будет 17 октября.

Мероприятие, которое традиционно проводится в апреле, было перенесено на осень в связи с пандемией коронавируса.

Тем не менее в субботу, 4 апреля, в день, который изначально был назван датой Тотального диктанта - 2020, для всех желающих пройдет онлайн-марафон, посвященный русскому языку.

Ранее сообщалось, что для пензенцев площадками для проведения диктанта станут историко-филологический факультет пединститута, библиотека имени М. Ю. Лермонтова, школа в Городе Спутнике, Пензенский филиал Военной академии материально-технического обеспечения.

Кроме того, будут организованы новые площадки в администрации Пензы, санатории имени В. В. Володарского и УФСИН по Пензенской области.