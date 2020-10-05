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Общество

Пензенцы напишут Тотальный диктант в мэрии и управлении ФСИН

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В субботу, 17 октября, в Пензенской области напишут Тотальный диктант. Ранее акцию перенесли из-за распространения коронавирусной инфекции.

Проверить свою грамотность жители Пензы смогут на трех открытых площадках. На сайте totaldict.ru указано, что мероприятие организуют в здании историко-филологического факультета на улице Лермонтова, 37 (каб. 11), в здании мэрии, а также в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова на проспекте Строителей, 168а.

Для участия необходимо зарегистрироваться.

Кроме того, в Пензе будет действовать закрытая площадка. Ее организуют в здании регионального УФСИН.

Смогут написать диктант и жители Заречного. Для них откроет свои двери технологический институт на улице Ленина, 10.

Кроме того, принять участие в акции можно будет и онлайн. Для этого на сайте проекта организуют чтение текста в прямом эфире.

«В этом году текст диктанта будет посвящен жизни основателя русской теоретической космонавтики Константина Циолковского. Автор текста - Андрей Геласимов, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературного мастерства литературного института имени А. М. Горького, лауреат литературной премии «Национальный бестселлер», - напомнили организаторы акции.

В 2019 году диктант писали на 33 площадках в Пензе и области. Из 1 427 участников акции 124 показали отличный результат, что стало рекордом. Четверки получили 502 человека.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Тотальный диктант в мэрии и управлении ФСИН.

Друганы?

Гость||

Им не жить друг без друга ...

Гость||

На окладе хорошо, день прошел, и ладно.

Гость||

Можно и диктантом побаловаться, если работки особо нет. Служба идет...

Гость||

В АрбековО!

Имя: Гость
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