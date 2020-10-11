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Общество

Сердобская больница: все инфекционные койки заняты

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В воскресенье, 11 октября, Сердобская межрайонная больница имени Настина обнародовала сводку по коронавирусу за первую декаду октября.

«В период с 1 по 10 октября COVID-19 подтвержден у 8 жителей Сердобского района (5 октября было зафиксировано сразу 7 случаев, 7 октября добавился 1 случай). Согласно данным оперативного штаба, всего за время пандемии по Сердобскому району зафиксирован 151 заболевший», - сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, уточняется, что в настоящее время в Сердобском районе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, обусловленное суммарным подъемом заболеваемости как по сезонным ОРВИ, так и по коронавирусу.

«На сегодня более 60 человек с легкой формой пневмонии (поражение легких 10-25%) наблюдаются амбулаторно, проходят лечение на дому. Пациенты с поражением большего объема направляются на лечение в стационар. Сейчас в Сердобской больнице развернуто 50 специализированных коек инфекционного отделения. Все они заняты. И коечный фонд будет увеличиваться. Ситуация сложная, тенденции к улучшению пока не наблюдается. Медицинские работники прилагают все усилия для диагностики и лечения данной инфекции», - говорится в опубликованном сообщении.

В целом за все время распространения COVID-19 в Пензенской области им заразились 11 987 человек, в том числе 662 несовершеннолетних. 9 619 жителей региона выздоровели, 139 умерли.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — vk.com/id516800200
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Гость||

Началось в колхозе утро

Гость||

В Киме лежат в коридоре! Медицина справляется?

Гость||

С таким быдлом ни одна медицина не справится! Ну и славненько, естественный отбор рулит! Терпения медикам...

Гость||

Побольше мероприятий! Весёлых да разных!!!

Гость||

Как тебе не стыдно? кто быдло? тебе за монитором плохо видно? Капа

Гость||

Идиоты попрутся за халявный прянечком, поумнее на огородах на своих без контактов покапашатся.

Гость||

А он все на фоне грибных лесов фотошопится.там же видно, что не настоящее это все.бутафория.а впрочем,не мешайте отдыхать.

Гость||

Интересно, а Вас туда под автоматами сгоняют на ярмарки и фантаны? А потом почему то сильн обижаются на - быдло?!

Гость||

Да подхватить этот вирус можно где угодно.от иммунитета все зависит.ярмарки и разные шапито не при чем.

Имя: Гость
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