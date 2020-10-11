Сердобская больница: все инфекционные койки заняты

11.10.2020 | 14:26

В воскресенье, 11 октября, Сердобская межрайонная больница имени Настина обнародовала сводку по коронавирусу за первую декаду октября.

«В период с 1 по 10 октября COVID-19 подтвержден у 8 жителей Сердобского района (5 октября было зафиксировано сразу 7 случаев, 7 октября добавился 1 случай). Согласно данным оперативного штаба, всего за время пандемии по Сердобскому району зафиксирован 151 заболевший», - сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, уточняется, что в настоящее время в Сердобском районе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, обусловленное суммарным подъемом заболеваемости как по сезонным ОРВИ, так и по коронавирусу.

«На сегодня более 60 человек с легкой формой пневмонии (поражение легких 10-25%) наблюдаются амбулаторно, проходят лечение на дому. Пациенты с поражением большего объема направляются на лечение в стационар. Сейчас в Сердобской больнице развернуто 50 специализированных коек инфекционного отделения. Все они заняты. И коечный фонд будет увеличиваться. Ситуация сложная, тенденции к улучшению пока не наблюдается. Медицинские работники прилагают все усилия для диагностики и лечения данной инфекции», - говорится в опубликованном сообщении.

В целом за все время распространения COVID-19 в Пензенской области им заразились 11 987 человек, в том числе 662 несовершеннолетних. 9 619 жителей региона выздоровели, 139 умерли.