В Заречном перинатальный центр вернулся к обычной работе

22.06.2020 | 10:45

С понедельника, 22 июня, в Заречном перинатальный центр начал работать по своему непосредственному профилю.

Об этом сообщил портал «Город Z» со ссылкой на начальника медико-санитарной части № 59 Андрея Капустина.

В начале июня перинатальный центр был переоборудован для приема пациентов с коронавирусной инфекцией. На эту меру пришлось пойти в связи с тем, что в МСЧ № 59 почти не осталось свободных мест. В него завезли медикаменты и средства индивидуальной защиты, подготовили персонал.

При необходимости стационар роддома мог бы вместить 89 пациентов. Однако за все время с момента перепрофилирования в нем так и не появилось ни одного заболевшего.

Сейчас в инфекционном отделении медсанчасти ежедневно находится около 60 человек, поэтому перинатальный центр вернулся к своей деятельности и готов оказывать услуги зареченкам.