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Общество

В Пензе тепло начало поступать в 646 многоквартирных домов

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В сотни многоквартирных домов Пензы поступило тепло. Об этом стало известно во время планерки, состоявшейся в городской администрации утром во вторник, 6 октября.

«Как и планировали, со вчерашнего дня начали подавать теплоноситель в жилой фонд. Запущено 59 ЦТП, 646 многоквартирных домов, 51 школа, 70 детских садов, 5 учреждений допобразования. Работа продолжается», - доложил заместитель главы администрации Олег Денисов.

Отопительный сезон в Пензе стартовал 28 сентября. В связи с благоприятными погодными условиями пуск тепла будет проходить в течение 15 дней - до следующего понедельника, 12 октября, включительно. Ранее планировалось, что ресурс поступит всем потребителям к 8-му числу.

Как всегда, в городе не утихают споры по поводу начала отопительного сезона. Пензенцы разделились на два лагеря: одни с нетерпением ждут, когда батареи станут горячими не только в социальных объектах, но и в жилом секторе, другие категорически против.

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Гость||

Ааааа,замерзаем.хорошо,что включили!

Гость||

Приходится открывать окна, чтобы не задохнуться.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

другие категорически против.
Журналист, ты врёшь! Сегодня уже 6-е октября, а ты преподносишь нам это мнение, которое имело место быть в сентябре! Сегодня уже таких мнений нет. Ты бы ещё в январе так написала........

Гость||

Ну так отопительный сезон начали в конце сентября, в не в январе))

Гость||

Аааааааа-а-а-а-а! Жарааа-а-а-а-а! Жарюсь, выключайтеее-е-е-е!

Гость||

Жадные тупые уроды посмотрите на улицу,там тепло,вам ,гадам, всё вернётся с троицей . В жарУ подыхать будете вспомните как людей мучали своим воровством

Гость||

А нас ещё холодно. Но терпимо.

Гость||

Их, после смерти, черти в аду будут жарить на сковородках

Имя: Гость
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