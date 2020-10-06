В Пензе тепло начало поступать в 646 многоквартирных домов

06.10.2020 | 10:48

В сотни многоквартирных домов Пензы поступило тепло. Об этом стало известно во время планерки, состоявшейся в городской администрации утром во вторник, 6 октября.

«Как и планировали, со вчерашнего дня начали подавать теплоноситель в жилой фонд. Запущено 59 ЦТП, 646 многоквартирных домов, 51 школа, 70 детских садов, 5 учреждений допобразования. Работа продолжается», - доложил заместитель главы администрации Олег Денисов.

Отопительный сезон в Пензе стартовал 28 сентября. В связи с благоприятными погодными условиями пуск тепла будет проходить в течение 15 дней - до следующего понедельника, 12 октября, включительно. Ранее планировалось, что ресурс поступит всем потребителям к 8-му числу.

Как всегда, в городе не утихают споры по поводу начала отопительного сезона. Пензенцы разделились на два лагеря: одни с нетерпением ждут, когда батареи станут горячими не только в социальных объектах, но и в жилом секторе, другие категорически против.