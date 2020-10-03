В Пензе не утихают страсти вокруг начала отопительного сезона

03.10.2020 | 18:45

Однозначного ответа на вопрос, нужно ли подавать тепло в квартиры, нет. Горожане разделились на два лагеря: одни с нетерпением ждут, когда батареи станут горячими не только в социальных объектах, но и в жилом секторе, другие - категорически против.

«Еще не включили, ждем. В принципе, я думаю, уже пора, учитывая, что погодные условия у нас весьма непредсказуемые. На этой неделе тепло, на следующей уже похолодание обещают, по ночам заморозки уже пошли», - рассудила молодая горожанка.

«Зачем улицу топить? Это во-первых. Дома и так тепло! Это у кого дети есть, может, им надо - пеленки сушить. А вообще жарко пока», - не согласилась пенсионерка.

В некоторых домах начало отопительного сезона - под вопросом. Это касается адресов, где еще не закончен капитальный ремонт. С похожей проблемой могли бы столкнуться и жители дома № 13 на улице Докучаева.

«Получилось так, что у нас тянули с июня. Вовремя не начали, а теперь уже и мы отказались. На собрании заявление составили, чтобы до весны отложили», - рассказала Ирина Янюшкина.

Не все очевидно и там, где происходят аварии на бесхозных участках. Ремонтировать их бесплатно ресурсники, как правило, не спешат.

«По объектам, которые выявлены в рамках законодательных актов как бесхозяйные, УМИ подготовило приказы о закреплении их за специализированными организациями. Работа ведется, ни один дом не останется без отопления в этом году», - заверил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Александр Юлин.

По его словам, тепло во все квартиры города должно прийти до 8 октября.