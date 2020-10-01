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Общество

Назван новый срок завершения покраски подвесного моста

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Рабочие, которые перекрашивают подвесной мост, не уложились в намеченные сроки. Изначально планировалось, что до 1 октября специалисты закончат трудиться и пензенцы смогут полюбоваться на обновленную переправу. Но поставщик подвел, как утверждают представители подрядной организации.

«Краска изготавливается на заводе в Москве под заказ, другой эквивалент мы не могли применить никакой. Они нам присылают небольшими партиями, за счет этого у нас все застопорилось. Краска оплачена полностью, завтра придет еще одна партия», - объяснил руководитель подрядной организации Алексей Веденяпин.

После этого специалисты вновь станут трудиться.

Работы на подвесном мосту закипели в начале сентября. Подрядная организация провела пескоструйную очистку металлической конструкции, затем начали красить.

«Вообще валяюсь!» - отметил пензенец.

На преображение переправы было заложено более 7 миллионов рублей.

«Мы сейчас работаем каждый день до 18:00, нас шесть человек», - рассказал Алексей Веденяпин.

До конца недели мастера пообещали завершить покраску моста.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

от куда, откуда они телефоны то берут?

Гость||

Пока они красят мост пора уже делать ремонт новой набережной .На лестнице к воде со стороны Бакунинского моста уже отвалились плитки,а теперь они начали отваливаться и со стороны подвесного моста.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Вообще валяюсь!» - отметил пензенец.
Вся Пенза валяется от новой расцветки моста Дружбы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На преображение переправы было заложено более 7 миллионов рублей.
Теперь это переправа в ад?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

До конца недели мастера пообещали завершить покраску моста.
А потом геи и коммунисты начнут выяснять чей будет красный мост.

Гость||

Цвет ужасный.

особенно если канаты осnанутся черными.

Гость||

Гость писал(a):

Цвет ужасный.

особенно если канаты осnанутся черными.

Чёрные канаты и красный мост - это гейская тема.

Гость||

Гость писал(a):

Чёрные канаты и красный мост - это
Нет это Стендаль

Гость||

Ну что за поставщиков все время находят? Да еще им полную предоплату. Что нечисто тут.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мы сейчас работаем каждый день до 18:00, нас шесть человек»
Не забудьте в бар.

Гость||

Гость писал(a):

Ну что за поставщиков все время находят? Да еще им полную предоплату. Что нечисто тут.
А ты ревизор?

Имя: Гость
Комментарий:

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