Назван новый срок завершения покраски подвесного моста

01.10.2020 | 19:08

Рабочие, которые перекрашивают подвесной мост, не уложились в намеченные сроки. Изначально планировалось, что до 1 октября специалисты закончат трудиться и пензенцы смогут полюбоваться на обновленную переправу. Но поставщик подвел, как утверждают представители подрядной организации.

«Краска изготавливается на заводе в Москве под заказ, другой эквивалент мы не могли применить никакой. Они нам присылают небольшими партиями, за счет этого у нас все застопорилось. Краска оплачена полностью, завтра придет еще одна партия», - объяснил руководитель подрядной организации Алексей Веденяпин.

После этого специалисты вновь станут трудиться.

Работы на подвесном мосту закипели в начале сентября. Подрядная организация провела пескоструйную очистку металлической конструкции, затем начали красить.

«Вообще валяюсь!» - отметил пензенец.

На преображение переправы было заложено более 7 миллионов рублей.

«Мы сейчас работаем каждый день до 18:00, нас шесть человек», - рассказал Алексей Веденяпин.

До конца недели мастера пообещали завершить покраску моста.