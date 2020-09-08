Пензенцы продолжают ходить по подвесному мосту

08.09.2020 | 18:23

Надписи «Осторожно! Опасная зона!» не останавливают горожан. Пензенцы идут по подвесному пешеходному мосту, где проводят работы под высоким давлением. Люди выбирают привычный и короткий маршрут через Суру.

Бакунинский мост на реконструкции, в объезд на транспорте времени уйдет больше, вот и стараются быстрее прошагать мимо шумной техники.

«Ржавчину отбиваем», - рассказал рабочий Валерий.

Это первый шаг перед тем, как вогнать мост в краску. Подрядчик, выигравший контракт стоимостью более семи миллионов рублей, приступил к исполнению заказа.

Вначале с металлических конструкций должны убрать старый серебристый слой.

«Начнем покрывать двухкомпонентным эпоксидным грунтом, а когда полностью зачистим весь мост, то уже будем покрывать красным цветом», - сообщил директор подрядной организации Алексей Веденяпин.

О том, что мост Дружбы может превратиться в мост Любви, да еще и будет красным, жители узнали в начале июля. Тогда главный архитектор Пензенской области рассказал о колористической задумке и не только.

«Он должен в пространстве приковывать взгляд. Это насыщенный цвет. Может быть, это будет мост Влюбленных. Там будет цветное покрытие, в вечернее время он будет светиться, и это будет отражаться в воде», - отметил Леонид Иоффе.

А на прошлой неделе, во время визита в Пензу министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Владимира Якушева, прозвучало уточнение по оттенкам. Конструкция будет темно-вишневого цвета.

«Эта краска изготавливается на заводе в Москве под заказ в течение трех недель. Она еще находится на стадии изготовления», - пояснил Алексей Веденяпин.

Когда дойдет дело до самых высоких точек моста, на помощь придут альпинисты.

Подрядчик, трезво оценивая силы и возможности, заявил, что к концу сентября - началу октября с работами управятся, если не возникнет никаких непредвиденных ситуаций.