Пензастат: в регионе втрое выросло количество автовладельцев

21.09.2020 | 10:12

В Пензенской области за девятнадцать лет количество автовладельцев увеличилось в три раза.

Как сообщила начальник отдела сводных статистических работ Пензастата Татьяна Хохлова, по данным МВД России, в 2019 году на 1 000 пензенцев приходилось 320,6 личных автомобилей. В 2000-м показатель равнялся 103,5.

По числу личных авто на 1 000 населения область заняла 36-е место в России. Первые строчки списка занимают Камчатский край (510,6), Приморский край (443,1) и Республика Адыгея (438,3). В ПФО лидерами являются Оренбургская область (380,1), Нижегородская область (360,2) и Республика Башкортостан (358,3).

«Личный автомобиль - это, безусловно, удобно. В то же время экологи давно бьют тревогу по поводу вреда, который наносит окружающему миру многомиллионная армия автомобилистов», - напомнила Татьяна Хохлова.

22 сентября пензенцы присоединятся к ежегодной акции «День без автомобиля». Жителям региона предлагают отказаться от машины и приехать на работу на велосипеде. Планируется, что в областном центре в мероприятии примут участие сотрудники 15 предприятий, учреждений и организаций - в общей сложности более 400 человек.