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Общество

Пензастат: в регионе втрое выросло количество автовладельцев

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В Пензенской области за девятнадцать лет количество автовладельцев увеличилось в три раза.

Как сообщила начальник отдела сводных статистических работ Пензастата Татьяна Хохлова, по данным МВД России, в 2019 году на 1 000 пензенцев приходилось 320,6 личных автомобилей. В 2000-м показатель равнялся 103,5.

По числу личных авто на 1 000 населения область заняла 36-е место в России. Первые строчки списка занимают Камчатский край (510,6), Приморский край (443,1) и Республика Адыгея (438,3). В ПФО лидерами являются Оренбургская область (380,1), Нижегородская область (360,2) и Республика Башкортостан (358,3).

«Личный автомобиль - это, безусловно, удобно. В то же время экологи давно бьют тревогу по поводу вреда, который наносит окружающему миру многомиллионная армия автомобилистов», - напомнила Татьяна Хохлова.

22 сентября пензенцы присоединятся к ежегодной акции «День без автомобиля». Жителям региона предлагают отказаться от машины и приехать на работу на велосипеде. Планируется, что в областном центре в мероприятии примут участие сотрудники 15 предприятий, учреждений и организаций - в общей сложности более 400 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Дорог и парковок тоже стало в три раза больше?

Для чего вести статистику, если ее не использовать?

Гость||

Ну вот, говорят что плохо живут, а автомобилей стало больше в 3 раза. Правда, справедливости ради нужно еще разобраться, что это за автомобили. Скорее всего, подержанные, пригнанные из Москвы и других богатых регионов.

Гость||

Ну а владельцев сотовых телефонов на сколько стало больше по сравнению с 13 годом)) Самим то не смешно?

Гость||

А все благодаря кому?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жителям региона предлагают отказаться от машины и приехать на работу на велосипеде./quote]А велодорожки построили для этого? Как добираться на велосипеде, если на дорогах велосипедист мешается машинам, а на тротуарах мешает пешеходам?

Гость||

Гость писал(a):

А все благодаря кому?
не кому, а чему. про технический прогресс не слышали?

Гость||

Две трети из них , очень даже симпатичные дамы разного возраста!

Гость||

Это не показатель благополучия, учитывая что большинство взяли кредит и загнали себя в кабалу

Гость||

кабальные холопы не бунтуют...

Гость||

При таком засилье автомобильного транспорта мэрия намерена и дальше разваливать нормальный общественный транспорт, отказываясь от развития современного удобного троллейбусного движения.

Онкология на первом месте в России. Пора уже задуматься и начать решать проблему в интересах горожан, а не частных перевозчиков.

Гость||

Плутократия — политический режим, где решения правительства определяются мнением не всего народа, а влиятельного класса богатых людей...

Гость||

пора теперь автомобилистами пополнять казну региона.

Гость||

10:43

!!!!!!!

В городе ни одной велодорожки. И делать их практически негде, т.к. дома уже прилеплены к дороге. Жаль детей, искалеченных под колесами.

Гость||

Большинство авто в кредите люди годами их выплачивают, так же как и на дороги они госпошлину платят, но дорог нет, и поэтому они на ремонты тратятся некоторые в кредит ремонтируют, а так же страховка идет не маленькая ежегодная. А про велодорожки вообще вон дома впритык строют в нарушение пожарной безопасности домов чхали застройщики на все и им государство все списывает посмотрите ул. Кижеватова между жилым и магазином СПАР пожарная не вьедет, если что люди прямо на новостроющую кафешку будут выпрыгивать с 10-ти этажки, также посмотрите магазин САНТЕХНИКА тоже самое в нарушение всех правил, а вы тут про велодорожки базарите. Берите кредит учитись на категорию В и управляйте авто какие проблемы.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|21.09.2020 11:02|

Это не показатель благополучия, учитывая что большинство взяли кредит и загнали себя в кабалу

Так не брали бы и не загоняли. С каких пор автомобиль-предмет первой необходимости?

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Имя: Гость
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