Пензенцам предлагают приехать на работу на велосипеде

19.09.2020 | 10:09

Во вторник, 22 сентября, Пензенская область вновь присоединится к традиционной ежегодной акции «На работу на велосипеде», в которой участвует с 2017 года.

Цель акции - продемонстрировать, что двухколесный транспорт доступен и удобен для ежедневного использования. При этом она не предполагает регистрации или массовых велосипедных заездов.

Планируется, что в областном центре в мероприятии примут участие сотрудники 15 предприятий, учреждений и организаций - в общей сложности более 400 человек.

«Присоединиться к поездке могут все желающие. По вопросам участия в акции можно обратиться в Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы по телефону 34-34-98», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.