Сетевое издание|18+|Воскресенье|20 сен 2020|03:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцам предлагают приехать на работу на велосипеде

Печать

Во вторник, 22 сентября, Пензенская область вновь присоединится к традиционной ежегодной акции «На работу на велосипеде», в которой участвует с 2017 года.

Цель акции - продемонстрировать, что двухколесный транспорт доступен и удобен для ежедневного использования. При этом она не предполагает регистрации или массовых велосипедных заездов.

Планируется, что в областном центре в мероприятии примут участие сотрудники 15 предприятий, учреждений и организаций - в общей сложности более 400 человек.

«Присоединиться к поездке могут все желающие. По вопросам участия в акции можно обратиться в Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы по телефону 34-34-98», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Если на велосипеде, зачем меняете маршрут?

Гость||

Мало давят без велодорожекК

Гость||

А почему губернатор на велсипеде на инагурацию приехать не хочет, а целую улицу перекрывает???

Гость||

Одна фикция для фотоотчета

Гость||

Так нада...

Гость||

Белозерцев 22 сентября на велосипеде поедет на работу?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Цель акции - продемонстрировать, что двухколесный транспорт доступен и удобен для ежедневного использования. При этом она не предполагает регис
Очень замечательно! Упразднить весь служебный транспорт пензенских чинков. Пусть на великах катаются.

Гость||

Гость писал(a):

Цель акции - продемонстрировать, что двухколесный транспорт доступен и удобен для ежедневного использования
сравнивать Россию с микроскопной европпой...где плюс 10 жуть и мрак. но - зато "учимся" у "запада"! кому удобен велосипед - с него и так никогда не слазил. вон, в москау, даже собаки метро пользуются, не только велосипедисты.

или это что то вроде копии первого апреля? показать либеральную "белую" спину?

Гость||

Только после Белозерцева, всех работников правительство и министерств!!!! С удовольствием !!!

Гость||

Гость писал(a):

Белозерцев 22 сентября на велосипеде поедет на работу?
C позолоченной звездой, инкрустированной 232 бесцветными фианитами?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Во вторник, 22 сентября, Пензенская область вновь присоединится к традиционной ежегодной акции «На работу на велосипеде», в которой участвует с 2017 года
Что-то рано как-то.

Давайте лучше в январе. А лучше в конце февраля. Это только недалекие люди на велосипедах в теплую и сухую погоду ездят.

Что не новость, то рядость.

Гость||

Не месяц май так-то! Грипп лютует, корона.. Нафиг надо. Лучше вообще не пойду тогда.

Гость||

К кому на работу приехать на велосипеде?

Гость||

Гость писал(a):

А почему губернатор на велсипеде на инагурацию приехать не хочет, а целую улицу перекрывает???
На трёхколёсном в сопровождении ГИБДД на электросамокатах в шлемах с мигалками (см.Кин-дза-дза).))))))

Гость||

Сейчас велосипед,на котором не стыдно выехать на улицу ,стоит,как старенькая восьмёрка.

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте