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Общество

В надписи на кентавре в центре Пензы обнаружили ошибку

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На Фонтанной площади у кентавра могут появиться соседи - такие же эпатажные и непредсказуемые. Планируют, что уголок в историческом центре города станет местом архитектурных экспериментов.

«У нас официальная позиция достаточно политкорректна. Мы видим, что с этим арт-объектом как минимум фотографируются, и фотографируется большое количество людей. Это и было той целью, ради которой он устанавливался. Было принято решение, видя и негативную реакцию, что эта экспозиция будет дополнена. Она может быть мобильной - у нас есть довольно большое пространство», - пояснил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Пенза помнит один из творческих экспериментов возле той же Фонтанной площади: в 2016-м со стороны улицы Кирова бизнесмен установил фигуру медведя, сделанную из механизмов и деталей.

«Я думаю, что неплохо. Смотрится неординарно, но интересно», - отмечала горожанка.

«Я не понимаю, что здесь. Похоже на какого-то поросенка», - высказалась прохожая.

Тогда металлический косолапый не пришелся ко двору в центре города. Его перенесли к одному из арбековских торговых центров, где он пребывает поныне. А к фонтану идут посмотреть на новую скульптуру, которая вряд ли исчезнет.

«У нас в Сыктывкаре такого нет, к сожалению. Если таких произведений искусств будет больше, то город Пенза вообще прославится на весь мир», - предположила женщина.

«В этом что-то есть современное, действительно», - произнес мужчина.

А вот прошлое от тех, кто приходит к кентавру, ускользает. Надпись на латинском языке сделана на конском теле с ошибкой. Во фразе, которая переводится как «Архитектор - гражданин и человек», не хватает одной буквы.

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Гость||

Во фразе, которая переводится как «Архитектор - гражданин и человек», не хватает одной буквы.

Это не важно. Главное фотографируются.

В Сыктывкар отправьте этиу фотомодель

Гость||

Гость писал(a):

Главное фотографируются.
так фотографироваться будут везде. даже возле кучи деоьма.фото для того и изобрели.и это не значит,что двузадый челоконь-шедевр

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А вот прошлое от тех, кто приходит к кентавру, ускользает. Надпись на латинском языке сделана на конском теле с ошибкой. Во фразе, которая переводится как «Архитектор - гражданин и человек», не хватает одной буквы.
Ерунда полнейшая эта ваша ошибка. Уже не знаете куда придираться.

Гость||

Гость писал(a):

название народное
Дырявый конь - это наименование радушного кентавра в буйных фантазиях пензенских фриков.

Гость||

Гость писал(a):

добавить трансгендерную кобылу с козлиной бородой?
Опять таки. ЛГБТ в радушном кентавре усматривают только психически больные люди.

Гость||

Гость писал(a):

двузадый челоконь
Там не конь и не человек а радушный кентавр. Авторское произведение.

Гость||

Слава Герострата: ничего стоящего сделать не могу - прославлюсь на скандале.

Да, ещё забыл - Мейерхольд спешащий при поносе.

Гость||

Гость писал(a):

Авторское произведение.
Авторская жопа,а главное бабло за говно.

Гость||

Гость писал(a):

так фотографироваться будут везде. даже возле кучи деоьма
И фото с кучей дерьма будут выкладывать в фейсбук получая кучу лайков?

Гость||

Когда их всех пересажают?

Гость||

Гость писал(a):

Да, ещё забыл - Мейерхольд спешащий при поносе.
Туалетный юмор - это ваш уровень развития.

Гость||

Гость писал(a):

Слава Герострата
Герострат был вандалом. Где тут вандализм?

Гость||

Гость писал(a):

Там не конь и не человек а радушный кентавр. Авторское произведение.
Там химера ,а не кентавр,жертва больного воображения автора.

Гость||

Медведь в сто раз лучше чем это творение

Гость||

Гость писал(a):

ничего стоящего сделать не могу - прославлюсь на скандале.
А кто авторы скандалы? Те кто видят в радушном кентавре мангал с лошадиной задницей и ЛГБТ.

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Имя: Гость
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