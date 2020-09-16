В надписи на кентавре в центре Пензы обнаружили ошибку

16.09.2020 | 18:30

На Фонтанной площади у кентавра могут появиться соседи - такие же эпатажные и непредсказуемые. Планируют, что уголок в историческом центре города станет местом архитектурных экспериментов.

«У нас официальная позиция достаточно политкорректна. Мы видим, что с этим арт-объектом как минимум фотографируются, и фотографируется большое количество людей. Это и было той целью, ради которой он устанавливался. Было принято решение, видя и негативную реакцию, что эта экспозиция будет дополнена. Она может быть мобильной - у нас есть довольно большое пространство», - пояснил глава администрации г. Пензы Андрей Лузгин.

Пенза помнит один из творческих экспериментов возле той же Фонтанной площади: в 2016-м со стороны улицы Кирова бизнесмен установил фигуру медведя, сделанную из механизмов и деталей.

«Я думаю, что неплохо. Смотрится неординарно, но интересно», - отмечала горожанка.

«Я не понимаю, что здесь. Похоже на какого-то поросенка», - высказалась прохожая.

Тогда металлический косолапый не пришелся ко двору в центре города. Его перенесли к одному из арбековских торговых центров, где он пребывает поныне. А к фонтану идут посмотреть на новую скульптуру, которая вряд ли исчезнет.

«У нас в Сыктывкаре такого нет, к сожалению. Если таких произведений искусств будет больше, то город Пенза вообще прославится на весь мир», - предположила женщина.

«В этом что-то есть современное, действительно», - произнес мужчина.

А вот прошлое от тех, кто приходит к кентавру, ускользает. Надпись на латинском языке сделана на конском теле с ошибкой. Во фразе, которая переводится как «Архитектор - гражданин и человек», не хватает одной буквы.