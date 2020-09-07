Жителям области дали надежду на получение карты «Забота»

07.09.2020 | 09:10

Проект по выдаче социальных карт «Забота», запущенный в Пензе, может быть расширен на другие муниципальные образования региона.

Об этом сообщила директор зареченского МАУ «Управление общественных связей» Елена Фильянова в ответ на вопрос одного из местных жителей, который тоже понадеялся получить карту.

«Пока проект распространяется только на жителей областного центра. Если пилотный проект окажется востребованным у пензенцев, возможно, будет рассматриваться вопрос о распространении его на другие населенные пункты области», - пояснила Фильянова. Ее слова приводит портал «Заречье сегодня».

В настоящее время карту бесплатно выдают женщинам, достигшим возраста 55 лет, и мужчинам от 60 лет, а также многодетным семьям. Планируется, что их смогут получить и инвалиды, но когда это будет реализовано, пока не известно.

Владельцы карт имеют право на скидки в федеральных и региональных сетях супермаркетов, аптеках и медицинских центрах, кондитерских и парикмахерских, магазинах сантехники и обуви. В некоторых воспользоваться скидкой можно в течение всего дня, в других - только в определенные часы (в основном утренние).

Выдают карты в МФЦ и центрах соцпомощи населению, также к процессу должны подключить школы.