В Пензе инвалиды станут держателями социальных карт «Забота»

28.08.2020 | 11:00

В пятницу, 28 августа, на сессии Пензенской гордумы обсудили вопрос включения инвалидов в перечень держателей социальных карт «Забота».

Как пояснил заместитель главы администрации Герман Дорофеев, на данный момент право на карту имеют женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и многодетные семьи. Многие горожане уже получили карту и пользуются ею.

На вопрос, почему в список не попали инвалиды как одна из самых незащищенных категорий, заммэра ответил: «Они имеют льготы, которые обеспечиваются государством. Но мы планируем дополнить перечень получателей карты этой категорией».

Однако на вопрос о сроках, когда этот план воплотится в жизнь, он ответить не смог.

Тема включения людей с нарушениями функций здоровья уже обсуждалась в администрации Пензы. Мэр Андрей Лузгин также озвучил планы по включению инвалидов в список держателей карты «Забота».