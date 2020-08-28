Сетевое издание|18+|Пятница|28 авг 2020|13:08
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Общество

В Пензе инвалиды станут держателями социальных карт «Забота»

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В пятницу, 28 августа, на сессии Пензенской гордумы обсудили вопрос включения инвалидов в перечень держателей социальных карт «Забота».

Как пояснил заместитель главы администрации Герман Дорофеев, на данный момент право на карту имеют женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и многодетные семьи. Многие горожане уже получили карту и пользуются ею.

На вопрос, почему в список не попали инвалиды как одна из самых незащищенных категорий, заммэра ответил: «Они имеют льготы, которые обеспечиваются государством. Но мы планируем дополнить перечень получателей карты этой категорией».

Однако на вопрос о сроках, когда этот план воплотится в жизнь, он ответить не смог.

Тема включения людей с нарушениями функций здоровья уже обсуждалась в администрации Пензы. Мэр Андрей Лузгин также озвучил планы по включению инвалидов в список держателей карты «Забота».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Как достали вы своей мимо заботой!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На вопрос, почему в список не попали инвалиды как одна из самых незащищенных категорий, заммэра ответил:
penzainform.ru писал(a):
мы планируем дополнить перечень получателей карты этой категорией
penzainform.ru писал(a):
Однако на вопрос о сроках, когда этот план воплотится в жизнь, он ответить не смог.
Много слов, но никакой конкретики.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Они имеют льготы, которые обеспечиваются государством.
Получил из собеса помощь будучи инвалидом - 63 руб !!!!!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

Получил из собеса помощь будучи инвалидом - 63 руб !!!!!!!!!
Это компенсация за ЖКХ?

Имя: Гость
Комментарий:

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