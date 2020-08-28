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Общество

К выдаче карт «Забота» решили подключить и пензенские школы

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В Пензе из-за большого спроса на социальные карты «Забота» принято решение подключить к их выдаче школы. Об этом в пятницу, 28 августа, рассказали в пресс-службе администрации города.

Ранее стало известно, что в МФЦ и центры соцпомощи населению поступила первая партия «Заботы» в количестве 6 000 штук.

К 28-му числу 5 900 карт уже выдано. В скором времени будет выпущена очередная партия «Заботы». Всего планируют сделать 20 000 штук.

«Во избежание очередей и удобства горожан глава администрации города Андрей Лузгин поручил организовать дополнительные пункты выдачи социальных карт «Забота» на базе школ», - добавили в мэрии Пензы.

В список держателей пока входят жители областного центра пенсионного возраста, а также многодетные родители. В перечень также включат инвалидов, однако пока неизвестно, когда именно это произойдет.

«Забота» дает право на скидку в магазинах продуктовых сетей, аптеках, на медицинские услуги. В дальнейшем планируется, что в соцпроекте примут участие культурные и спортивные учреждения, при посещении которых нуждающиеся пензенцы также смогут сэкономить.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

где искать эти магазины со скидками по карте?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В перечень также включат инвалидов, однако пока неизвестно, когда именно это произойдет.
Это должно было произойти изначально. А теперь они тянут резину. Ещё и жалкие 9 миллионов рублей на троллейбусы зажали. Полный комплект.

Гость||

Гость писал(a):

где искать эти магазины со скидками по карте?
На официальном сайте администрации города Пензы в разделе Карта социальной помощи "Забота"

Гость||

школам заняться больше нечем как выдавать карты нашим невсегда адекватным согражданам и лишний раз разводить заразу в помещении. Пусть участковые полицейские раздают все равно заняться нечем.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|28.08.2020 12:01|

Гость писал(a):

где искать эти магазины со скидками по карте?

На официальном сайте администрации города Пензы в разделе Карта социальной помощи "Забота"

как бабка без компа найдет ваш сайт?

Гость||

для чего эта карта, если есть пенсионное удостоверение

Гость||

Теперь учителей еще и за эту карту почем зря поносить будут-они же принимали участие в ее выдаче

Гость||

Мышц даже с этой задачей не может справиться без школ? Бедные учителя! За все структуры вынуждены работать.

Что ж школа то ни у кого помощи не просит? Все сама делает. И за себя, и за того парня.

Гость||

Мфц

Гость||

Сейчас все побегут в школы из-за этих копеечных скидок . А потом резко возрастёт число больных ковидом и опять закроют школы на дистанционку. Так вы заботитесь о здоровье наших детей?

Гость||

Директора школ, известно по какой причине, не могут сказать нет чиновникам. Расплачиваются за все это рядовые учителя. Много ли директоров - председатели участковых избирательных комиссий?

Гость||

Гость писал(a):

Бедные учителя! За все структуры вынуждены работать.
Медполисы, СНИЛСы, обязательные регистрации на всевозможных порталах услуг детей и их родителей, голосование за благоустройство территорий, уж не говоря о всероссийских и местных выборах - школам дадут возможность исполнять свою роль- УЧИТЬ и ВОСПИТЫВАТЬ детей?.. Или они должны пресмыкаться перед всеми органами страны?

Гость||

Гость писал(a):

Много ли директоров - председатели участковых избирательных комиссий?
Почти все, а если не директор, то их замы. Они-то в шоколаде, а учителя по уши в дерьме.

Гость||

Гость писал(a):

Мфц
Лучше идти в одно из учреждений социального обслуживания. Там нет очередей.

Гость||

Пенсионеру 60 лет карта положена,

пенсионеру 59 лет карта НЕ положена.

ИНТЕРЕСНО ПОЧЕМУ

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Имя: Гость
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