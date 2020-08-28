К выдаче карт «Забота» решили подключить и пензенские школы

28.08.2020 | 11:50

В Пензе из-за большого спроса на социальные карты «Забота» принято решение подключить к их выдаче школы. Об этом в пятницу, 28 августа, рассказали в пресс-службе администрации города.

Ранее стало известно, что в МФЦ и центры соцпомощи населению поступила первая партия «Заботы» в количестве 6 000 штук.

К 28-му числу 5 900 карт уже выдано. В скором времени будет выпущена очередная партия «Заботы». Всего планируют сделать 20 000 штук.

«Во избежание очередей и удобства горожан глава администрации города Андрей Лузгин поручил организовать дополнительные пункты выдачи социальных карт «Забота» на базе школ», - добавили в мэрии Пензы.

В список держателей пока входят жители областного центра пенсионного возраста, а также многодетные родители. В перечень также включат инвалидов, однако пока неизвестно, когда именно это произойдет.

«Забота» дает право на скидку в магазинах продуктовых сетей, аптеках, на медицинские услуги. В дальнейшем планируется, что в соцпроекте примут участие культурные и спортивные учреждения, при посещении которых нуждающиеся пензенцы также смогут сэкономить.