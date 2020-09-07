В Нижнеломовском районе от рук браконьеров погиб лось

07.09.2020 | 14:06

В Нижнеломовском районе жертвой браконьеров стал лось. Факт незаконной добычи животного выявили охотоведы в ходе рейда, прошедшего 5 и 6 сентября.

Возраст убитого сохатого около трех лет. Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, лица, причастные к его убийству, установлены. Сейчас правоохранители проводят проверку на предмет возбуждения уголовного дела.

Браконьерам грозит ответственность по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»). Санкция предусматривает штраф до 500 000 рублей или же лишение свободы на срок до 2 лет и возмещение ущерба, причиненного животному миру, в 240 000 рублей.

Лоси часто становятся объектами незаконной охоты. Так, в конце апреля в Пачелмском районе группа людей решила загнать сохатого на автомобилях и расстрелять. Животное удалось спасти подоспевшим на место происшествия инспекторам областного минлесхоза.

В мае лесного великана браконьеры застрелили в Городищенском районе. Находившиеся поблизости охотоведы слышали выстрелы, однако не успели остановить злоумышленников.