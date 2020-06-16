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Общество

В Пензенской области 13 НКО получат президентские гранты

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13 проектов пензенских некоммерческих организаций получат президентские гранты на общую сумму более 57 миллионов рублей. Это каждая пятая разработка, заявленная к участию от области.

Так, «Квартал Луи» выиграл грант в размере свыше 27 млн на реализацию проекта «Арт-поместье «Новые берега» - комплексное креативное пространство для социально активных лиц с инвалидностью».

Благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» получит порядка 3 млн рублей, чтобы воплотить в жизнь проект «Питомец - шанс на счастье».

Пензенское областное отделение Российского детского фонда получит 5,4 млн на адресную помощь семьям с детьми при самоизоляции во время эпидемии коронавируса (проект «#ТыНеОдин»).

Также в число победителей вошли общественные организации «Пензенские лучики», «ЗАТО Единая семья», «МОНО», центр развития детей и молодежи «Малахит», центр содействия развитию науки «Реактор», профсоюз ЗАТО г. Заречного Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности, региональное отделение Российских студотрядов, областное отделение Всероссийского общества инвалидов, объединение родителей детей-инвалидов, благотворительный фонд «Благородное сердце».

«Это уже второй в этом году конкурс президентских грантов. На него поступило 11 085 проектов, в том числе 65 - от Пензенской области. Фонд поддержал 2 402 проекта на общую сумму 4,6 млрд рублей», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

По итогам первого конкурса 9 проектов пензенских НКО получили поддержку на сумму около 16 млн руб.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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