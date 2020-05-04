Вокруг домов арт-поместья «Новые берега» высадили деревья

04.05.2020 | 17:42

Озеленением территории занялись постояльцы арт-поместья «Новые берега». Высадку деревьев начали специально накануне 9 Мая. Присоединились к международной акции «Сад памяти» и свои новые дома окружили растениями в память о прадедах.

«Большое количество ребят у меня - это либо выпускники детского дома, либо ребята, которых забрали из детского дома. Зачастую они не помнят своих предков. Но ведь они тоже были в этой войне, тоже стояли плечом к плечу и защищали нашу Родину. Сегодня, сажая, мы с ними проговариваем это все, и я смотрю, что в их глазах появляется какая-то осмысленность. Это их корни, к которым мы вместе с ними идем», - рассказала руководитель арт-поместья «Новые берега» Мария Львова-Белова.

В период самоизоляции посмотреть на работу пустили только журналистов. Посадкой деревьев самостоятельно Яна занималась впервые. Корни девушка закапывала с мыслями о важном человеке.

«В память бабушки, в память прабабушки, которая очень повлияла на мое воспитание. У нее был сад, мы сажали вместе деревья», - вспомнила Яна.

Вот так, на коленях, не боясь испачкаться. В процесс благоустройства включились несмотря на ограниченные возможности. Свое дерево удалось посадить каждому. На территории появились каштаны, сосны, липы.