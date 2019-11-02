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Общество | В честь пятилетия «Квартала Луи» устроили благотворительный концерт

02.11.2019|16:30
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В киноконцертном зале «Пенза» большая масса зрителей собирается, как правило, на шоу звезд российской эстрады. Но на этот раз хватило местных знаменитостей.

На благотворительный концерт в честь пятилетия некоммерческой организации помощи людям с инвалидностью «Квартал Луи» пришли обычные горожане и известные в городе люди. В юбилейном проекте они стали и зрителями, и артистами.

Слово предоставили экс-мэру, ныне первому зампреду регионального правительства.

«За этот короткий промежуток времени удалось доказать всем: решая проблемы вместе, можно ставить самую смелую задачу и, не боясь, реализовать любой, самый амбициозный, проект, в результате которого можно заметить, что мир меняется в лучшую сторону», - отметил Виктор Кувайцев.

Со сцены первые лица города рассказывали о нелегкой судьбе известных в мире людей.

«Лиззи Веласкес - американская писательница, оратор-мотиватор. Лиззи является носителем редкой болезни - синдрома Видемана, в связи с которым у нее полностью отсутствует жировая ткань. В 4 года Лиззи ослепла на правый глаз, левый также плохо видит. Сейчас она является автором книг и активно читает мотивационные лекции», - сообщила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Ораторов сменяли на сцене исполнители разных танцев и песен.

Вырученные от благотворительного концерта деньги пойдут на строительство арт-поместья «Новые берега».

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Гость|02.11.2019 19:26|

Что за дебильное обезьянне название "Квартал Луи"?

Гость|02.11.2019 19:37|

Живут в России, а название негритянские.

Гость|02.11.2019 19:40|

А потом львова белова как и кузнецова в москву укатит.

Имя: Гость
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