Путина обеспокоила убыль населения в Пензенской области

12.06.2020 | 10:16

В четверг, 11 июня, во время рабочей встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Президент РФ Владимир Путин озвучил проблемы, имеющиеся в регионе.

«Это дефицитное исполнение бюджета - 2,3%. Ничего здесь такого критичного нет, но Вы наверняка это знаете, и просил бы Вас на это обратить внимание. Хотя я вижу, что доходы консолидированного бюджета за прошедший год растут. Эта тенденция хорошая, ее нужно, безусловно, сохранить.

Долговая нагрузка. Пензенская область не единственная, где есть такая долговая нагрузка. Но на что я обратил внимание – на долю коммерческих кредитов, а они свыше 50 процентов: 52,1 процента.

Ну и, конечно, численность постоянного населения сокращается. Ясно, что в целом у нас тенденции такие по России есть, но у вас значительно серьезнее обстоит дело, чем в среднем по стране. Поэтому ясно, что это всегда результат комплекса причин, но нужно их анализировать, смотреть: медицина, социальное обслуживание, как Вы сами правильно сказали, доходы граждан», - отметил глава государства.

Кроме того, он посоветовал обратить внимание на неразвитость сети автомобильных дорог, высокий износ инфраструктуры ЖКХ.

«Ясно, что это все требует больших ресурсов, больших денег, но это в значительной степени то, что Вы считаете приоритетным в работе, на что нужно обратить внимание. Все равно с неба все это не свалится, нужно ритмично, из года в год, но на системной основе работать по всем этим направлениям», - подчеркнул Владимир Путин.

На этой встрече Президент РФ одобрил участие Ивана Белозерцева в выборах губернатора осенью 2020 года.

В первом квартале 2020 года в областном центре сформировалась естественная убыль населения, так как пензенцев родилось меньше, чем умерло. Этот показатель составил 739 человек.