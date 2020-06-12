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Общество

Путина обеспокоила убыль населения в Пензенской области

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В четверг, 11 июня, во время рабочей встречи с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым Президент РФ Владимир Путин озвучил проблемы, имеющиеся в регионе.

«Это дефицитное исполнение бюджета - 2,3%. Ничего здесь такого критичного нет, но Вы наверняка это знаете, и просил бы Вас на это обратить внимание. Хотя я вижу, что доходы консолидированного бюджета за прошедший год растут. Эта тенденция хорошая, ее нужно, безусловно, сохранить.

Долговая нагрузка. Пензенская область не единственная, где есть такая долговая нагрузка. Но на что я обратил внимание – на долю коммерческих кредитов, а они свыше 50 процентов: 52,1 процента.

Ну и, конечно, численность постоянного населения сокращается. Ясно, что в целом у нас тенденции такие по России есть, но у вас значительно серьезнее обстоит дело, чем в среднем по стране. Поэтому ясно, что это всегда результат комплекса причин, но нужно их анализировать, смотреть: медицина, социальное обслуживание, как Вы сами правильно сказали, доходы граждан», - отметил глава государства.

Кроме того, он посоветовал обратить внимание на неразвитость сети автомобильных дорог, высокий износ инфраструктуры ЖКХ.

«Ясно, что это все требует больших ресурсов, больших денег, но это в значительной степени то, что Вы считаете приоритетным в работе, на что нужно обратить внимание. Все равно с неба все это не свалится, нужно ритмично, из года в год, но на системной основе работать по всем этим направлениям», - подчеркнул Владимир Путин.

На этой встрече Президент РФ одобрил участие Ивана Белозерцева в выборах губернатора осенью 2020 года.

В первом квартале 2020 года в областном центре сформировалась естественная убыль населения, так как пензенцев родилось меньше, чем умерло. Этот показатель составил 739 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото kremlin.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ну и, конечно, численность постоянного населения сокращается.
Найдите средства и постройте крематорий с хорошими колумбариями.

Гость||

Сокращение численности населения главнейший признак того, как живется населению

Гость||

Смертность в два раза и даже больше превышает рождаемость по всем областям Центрального и Поволжского и Северо Западного регионов (кроме Москвы и Питера) с русским(преимущественно) населением.. статистику спасают Кавказ и мусульманские районы

Гость||

Системно работать - продолжать дальше оптимизировать медицину по пензенски !В сёлах минимальная помощь должна быть доступна -уколы, физкабинет.Чем строить бестолковый органный зал, лучше бы онкодиспансер расширили, ПЭТ КТ необходимо. В Пензе низкие зарплаты, для молодёжи нет работы.Додумались -готовые цеха, перепрофилируйте производство, нет Красные холмы слелали.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На этой встрече Президент РФ одобрил участие Ивана Белозерцева в выборах губернатора осенью 2020 года.
За Белозерцева не голосовал и не собираюсь никогда.

Гость||

Бесплатное жилье -только здесь спасение + нормальная работа+ экономическая защита молодого женского населения с возможностью нормально жить рожая -вот что может спасти от вымирания.Поддержка мигранток молодого возраста.

Гость||

Медицины нормальной нет, работы, кроме торговли, тоже. Вот и результат. Сейчас от коронавируса сколько на тот свет отправили из-за того, что медицину всю похерили. А уж про онко, кардио и пр. проблемы и говорить лениво.

Гость||

ВОТ ГАДЫ

Гость||

До тех пора пока в администрации сидят босполезные рябихины и денисовы, а на городе трусливые лузгины-агамагомедовы-кочетковы-узбяковы и их недоучки горе-юристКи волковы, развиваться будут только торговые центры, а не производство и МСП. О крупных предприятиях - ВЭМ, НИИ, и пр. можно долго говорить, но выйдут все равно еще одни Красные Холмы, Коллажи, Ленты, Кагау, и пр. Скоро в Пензе все будут только перепродавать, город спекулянтов...

Гость||

Гость писал(a):

Сокращение численности населения главнейший признак того, как живется населению
а живется населению только матом можно выразить мысль

Гость||

Молодых женщин нужно беречь и воспитывать всячески.. а у нас к ним отношение как к мясу..

Гость||

Да, ладно! Чем меньше нас, тем легче им...Озаботились они вымиранием раши)))

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.06.2020 10:44|

Медицины нормальной нет,

а здоровому человеку она за чем.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ясно, что это все требует больших ресурсов, больших денег, но
penzainform.ru писал(a):
Ясно, что это все требует больших ресурсов, больших денег, но
Денег нет. Выход один- валить отсюда. Валить ради нормальной экологии, медицины, культуры. Валить, ради будущего ваших детей.

Гость||

Пятый раз в разных мокшанах дорогу перекладывают .. ПОСТРОЙТЕ ЛУЧШЕ СОТНЮ БЕСПЛАТНЫХ КВАРТИР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ!

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Имя: Гость
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