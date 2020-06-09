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Общество

Подсчитана разница в количестве родившихся и умерших пензенцев

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За первые три месяца текущего года в Пензе родилось 979 детей (42,4% от всех новорожденных в области). Это на 63 ребенка меньше, чем в январе - марте 2019-го.

В первом квартале 2020 года в областном центре сформировалась естественная убыль населения, так как пензенцев родилось меньше, чем умерло. Этот показатель составил 739 человек.

Статистики отмечают, что ситуация с превышением смертности над рождаемостью характерна для абсолютного большинства крупных городов России.

«Анализ предварительных данных демографической ситуации в Приволжском федеральном округе показал, что из четырнадцати центров регионов ПФО естественный прирост населения наблюдался лишь в двух городах - Казани и Чебоксарах», - сообщила заместитель начальника отдела сводных статистических работ Пензастата Оксана Буйненко.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Во втором квартале будет вообще жесть.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

родилось 979
penzainform.ru писал(a):
умерло 1718
Правильно?

Гость||

повидимому...

Гость||

Прорыв или рывок? Вы еще за падаль голосовать будете?

Гость||

Ничего себе! Убыль в два раз превышает рождаемость

Гость||

Щас свидетели маски набегут и скажут "Родились тоже от Короновируса." Не соблюдали дистанцию!!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сформировалась естественная убыль населения
ну и замечательноpenzainform.ru писал(a):
характерна для абсолютного большинства крупных городов России.
и давно столица сурского края крупненьким считается

Гость||

Растёт только количество миллионеров и миллиардеров по данным журнала Форбс

Гость||

Надо делать правильный выбор !!!

Гость||

Вопрос путину и правительству,почему народ страны под вашим управлением вымирает?

Имя: Гость
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