Подсчитана разница в количестве родившихся и умерших пензенцев

09.06.2020 | 14:41

За первые три месяца текущего года в Пензе родилось 979 детей (42,4% от всех новорожденных в области). Это на 63 ребенка меньше, чем в январе - марте 2019-го.

В первом квартале 2020 года в областном центре сформировалась естественная убыль населения, так как пензенцев родилось меньше, чем умерло. Этот показатель составил 739 человек.

Статистики отмечают, что ситуация с превышением смертности над рождаемостью характерна для абсолютного большинства крупных городов России.

«Анализ предварительных данных демографической ситуации в Приволжском федеральном округе показал, что из четырнадцати центров регионов ПФО естественный прирост населения наблюдался лишь в двух городах - Казани и Чебоксарах», - сообщила заместитель начальника отдела сводных статистических работ Пензастата Оксана Буйненко.