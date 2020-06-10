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Общество

В Сердобске завели 70 дел о нарушении режима самоизоляции

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Сердобский городской суд Пензенской области, согласно данным на 8 июня, рассмотрел 25 дел о нарушении режима самоизоляции, еще 45 находятся в производстве.

По полученной информации, сердобчане покидали свои дома без острой необходимости и отправлялись в общественные места. Некоторые из них приходили в парк для распития спиртного, кто-то вообще рыбачил в центре города. Были и решившие просто погулять, при этом они не пользовались масками и перчатками.

«Совершение данных действий влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 30 000 рублей, на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей», - пояснили в пресс-службе суда.

В итоге после рассмотрения 25 дел почти все фигуранты отделались предупреждением. Только 7 нарушителей заплатили по 1 000 рублей.

Стоит напомнить, что 17 апреля пензенца задержали во время прогулки по Привокзальной площади. Такой досуг обошелся ему в ту же сумму.

А жителя Нижнего Ломова оштрафовали на 15 000 рублей: мужчина нарушил режим не в первый раз.

«Важно понимать, что несоблюдение обязательных требований безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции создает угрозу жизни и здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболевания. Соответственно, за нарушение правил в этой области все граждане без исключения будут подвергнуты административному или уголовному наказанию», - добавили в Сердобском суде.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Когда машрутка полна,то на перевозчика нужно заводить дело о несоблюдении дистанции в период самоизоляции?

Гость||

А когда администрация города выносит постановление об организации дачных перевозок в период самоизоляции-тут на кого дело надо заводить?

Гость||

А когда что, где, когда!? То чо?

Имя: Гость
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