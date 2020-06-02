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Общество

Пензенцам сообщили, в каких случаях приезжим не нужна самоизоляция

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Граждане, приехавшие в Пензенскую область из других государств или регионов России, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, могут не соблюдать самоизоляцию в трех случаях.

Эти ситуации перечислены в постановлении, подписанном губернатором Иваном Белозерцевым в понедельник, 1 июня. Документ размещен на сайте правительства области.

Первый случай - наличие документов о прохождении непосредственно перед прибытием в Пензенскую область изоляции в обсерваторе в другом регионе России.

Второй - медицинская справка о выздоровлении от новой коронавирусной инфекции.

Третий - отсутствие признаков заболевания COVID-19 при наличии отрицательного результата исследований биоматериала методом полимеразной цепной реакции, полученного не ранее чем за два дня до прибытия в Пензенскую область.

1 июня в регионе начался первый этап снятия ограничений. Открываются дилерские центры, предприятия сферы услуг и промтоварные магазины с площадью торгового зала не более 400 кв. м и отдельным входом с улицы.

Также можно начать заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, но не более чем по двое и на расстоянии не менее пяти метров друг от друга.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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