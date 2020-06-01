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Общество

Въезд в город для родственников зареченцев по-прежнему закрыт

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Родственники и друзья зареченцев, не проживающие в закрытом городе, пока не смогут туда попасть. Въезд в муниципальное образование по талонам к пропускам запрещен до 14 июня включительно.

Именно до этого дня в Пензенской области продлили действие режима повышенной готовности. По-прежнему запрещены все массовые мероприятия, закрыты торговые центры и другие организации, нельзя посещать храмы и кладбища.

Как сообщил глава Заречного Олег Климанов на своих страницах в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram, на 31 мая в городе зафиксировали 104 случая COVID-19. У 256 пациентов первичный тест дал положительный результат. Под медицинским наблюдением находятся 340 человек.

63 зареченца сейчас получают врачебную помощь в МСЧ-59. Всего выздоровело 99 человек, из них 58 перенесли коронавирусную инфекцию.

28 мая стало известно, что в закрытом городе усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мер на предприятиях, в организациях и торговых объектах. Также правоохранители будут следить за тем, чтобы жители носили маски, соблюдали социальную дистанцию и режим самоизоляции.

Это связано с неблагоприятной обстановкой, сложившейся в Заречном, с распространением опасного вируса. В городе заразилось около 30 детей, скончались двое пациентов, а количество граждан с подозрением на инфекцию растет с каждым днем.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото 2 vk.com/id389874104
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Гость||

ЗАВАРИТЬ ворота в лосятник!

Гость||

Гость писал(a):

ЗАВАРИТЬ ворота в лосятник!
клинический идиотизм

Гость||

Гость писал(a):

клинический идиотизм
идиотизм, что еще на заварили!!!

Гость||

Выезд из Заречного к родственникам в Пензе тоже закрыт, надеюсь?

Имя: Гость
Комментарий:

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