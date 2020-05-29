Уроженка Пензы Анна Кузнецова в седьмой раз стала мамой

29.05.2020 | 09:38

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова, уроженка Пензы, в седьмой раз стала мамой.

Об этом Кузнецова написала на своей странице в Instagram в четверг, 28 мая.

«Вот это и случилось. Сегодня новый человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей теперь десять внуков. И это моя очень простая арифметика счастья», - такими словами сопроводила она свое фото с новорожденным.

Подписчики поздравляют Анну Юрьевну и желают ей и детям здоровья и счастья.

У Анны Кузнецовой до недавнего времени росли две дочери и четверо сыновей. О том, что она вновь ожидает прибавления в семье, стало известно в марте.

Анна Кузнецова стала уполномоченным по правам ребенка в сентябре 2016 года. 15 января 2019-го Президент РФ Владимир Путин продлил полномочия пензячки еще на пять лет.

Другая пензенская активистка, Мария Львова-Белова, воспитывающая как родных, так и приемных детей, недавно сообщила, что вновь стала «дважды мамой». Она забрала под опеку двух мальчиков из Мокшанского детского дома.