Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|11:21
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Общество

Уроженка Пензы Анна Кузнецова в седьмой раз стала мамой

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Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова, уроженка Пензы, в седьмой раз стала мамой.

Об этом Кузнецова написала на своей странице в Instagram в четверг, 28 мая.

«Вот это и случилось. Сегодня новый человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей теперь десять внуков. И это моя очень простая арифметика счастья», - такими словами сопроводила она свое фото с новорожденным.

Подписчики поздравляют Анну Юрьевну и желают ей и детям здоровья и счастья.

У Анны Кузнецовой до недавнего времени росли две дочери и четверо сыновей. О том, что она вновь ожидает прибавления в семье, стало известно в марте.

Анна Кузнецова стала уполномоченным по правам ребенка в сентябре 2016 года. 15 января 2019-го Президент РФ Владимир Путин продлил полномочия пензячки еще на пять лет.

Другая пензенская активистка, Мария Львова-Белова, воспитывающая как родных, так и приемных детей, недавно сообщила, что вновь стала «дважды мамой». Она забрала под опеку двух мальчиков из Мокшанского детского дома.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото www.instagram.com/anna_jurevna
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Гость||

Подарите ни презервативы

Гость||

Сразу стало радостно на душе! Работа у неё такая! А восьмого слабо?

Гость||

государству нужны солдаты вот и рожает.

Гость||

Вот и появился новый Москвич.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|29.05.2020 10:03|

государству нужны солдаты вот и рожает.

Пастыри... Солдаты - Ваши дети...

Гость||

Гость писал(a):

государству нужны солдаты вот и рожает.
Вы знаете солдат от родителей-чиновников?

Гость||

Воистину!

Гость||

Ну и зачем нам эта статистика?

Гость||

а нам то до неё какое дело!?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова, уроженка Пензы, в седьмой раз стала мамой.
В декретный отпуск по уходу за ребенком ушла?

Кто её обязанности исполняет?

Гость||

Конвейер.

Гость||

Возрадоваться, одухотвариться, проникнуться сопричастностью - представительница Сурскага Края... "Потеребить", так сказать, сваи чуйства...

Гость||

За такие деньги я мужик тоже бы родил.

Гость||

Это у нее как ксерокс работает?

Гость||

Поздравляю с рождением нового жителя планеты Земля! Пусть растет здоровеньким.счастья и благополучие всей семье!!!

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
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