11.03.2020 | 11:21

Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова, более трех лет назад уехавшая из Пензы в Москву, ждет седьмого ребенка. Об этом она заявила в интервью ria.ru 8 марта.

«Да, мы ждем седьмого малыша, дети ждут, особенно младшие. Они все чаще спрашивают: «Мам, а малыш уже подрос? Ну, когда мы его увидим?» - рассказала омбудсмен.

Анна Кузнецова призналась, что отношение к ожиданию ребенка с возрастом у нее изменилось: она стала больше переживать и тревожиться, чем раньше.

«Когда родилась первая дочка, я поступила заочно на второе высшее, когда родилась вторая - с друзьями начали волонтерский проект для детей-отказников в больнице, когда родился третий, Иван, мы открыли проект «Жизнь - священный дар» по помощи беременным женщинам в кризисной ситуации, когда родился четвертый ребенок, мы запустили проект для молодежи «Мой выбор - жизнь и здоровье», когда родился пятый, Тимоша, мы открыли приют для женщин с детьми, я возглавила региональное отделение ОНФ, когда родился Лев, я выиграла выборы в Государственную думу и начала работать на посту уполномоченного по правам ребенка.

Сейчас, да, привычные узкие пиджаки не наденешь какое-то время, прыжки с тарзанки и прохождение полосы препятствий тоже придется отложить, но для защиты прав детей это придает новые силы!» - цитирует Кузнецову ria.ru.

Анна Кузнецова стала уполномоченным по правам ребенка в сентябре 2016 года. 15 января 2019-го Президент РФ Владимир Путин продлил полномочия пензячки еще на пять лет.

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