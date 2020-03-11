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Общество | Уроженка Пензы Анна Кузнецова призналась, что ждет седьмого ребенка

11.03.2020|11:21
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Уполномоченный по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова, более трех лет назад уехавшая из Пензы в Москву, ждет седьмого ребенка. Об этом она заявила в интервью ria.ru 8 марта.

«Да, мы ждем седьмого малыша, дети ждут, особенно младшие. Они все чаще спрашивают: «Мам, а малыш уже подрос? Ну, когда мы его увидим?» - рассказала омбудсмен.

Анна Кузнецова призналась, что отношение к ожиданию ребенка с возрастом у нее изменилось: она стала больше переживать и тревожиться, чем раньше.

«Когда родилась первая дочка, я поступила заочно на второе высшее, когда родилась вторая - с друзьями начали волонтерский проект для детей-отказников в больнице, когда родился третий, Иван, мы открыли проект «Жизнь - священный дар» по помощи беременным женщинам в кризисной ситуации, когда родился четвертый ребенок, мы запустили проект для молодежи «Мой выбор - жизнь и здоровье», когда родился пятый, Тимоша, мы открыли приют для женщин с детьми, я возглавила региональное отделение ОНФ, когда родился Лев, я выиграла выборы в Государственную думу и начала работать на посту уполномоченного по правам ребенка.

Сейчас, да, привычные узкие пиджаки не наденешь какое-то время, прыжки с тарзанки и прохождение полосы препятствий тоже придется отложить, но для защиты прав детей это придает новые силы!» - цитирует Кузнецову ria.ru.

Анна Кузнецова стала уполномоченным по правам ребенка в сентябре 2016 года. 15 января 2019-го Президент РФ Владимир Путин продлил полномочия пензячки еще на пять лет.

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Источник — ria.ru
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Гость|11.03.2020 11:36|

расскажите попадье про презервативы!!!

Гость|11.03.2020 11:37|

а что такого!?

Паразитирует на бюджете и плодится.

Потом весь выводок патриотично поедет за бугор учиться, да там и останется.

Гость|11.03.2020 11:37|

а почему она их не воспитывает?

Гость|11.03.2020 11:37|

Маше-избирателей обдураше хороший пример.

Маша, когда и ты к 7м подойдешь?

Гость|11.03.2020 11:38|

Попы могут.

Гость|11.03.2020 11:40|

penzainform.ru писал(a):

мы запустили проект для молодежи «Мой выбор - жизнь и здоровье»
penzainform.ru писал(a):
мы открыли проект «Жизнь - священный дар»
penzainform.ru писал(a):
мы открыли приют для женщин с детьми
ВЫ?!?!

Или все за государственные деньги, а вы просто у кормушки?

Гость|11.03.2020 11:43|

Рожайте бабыньки если не прокормите всегда можно сдать в интернат ребёнка. Им потом бесплатно квартиру дадут.

Гость|11.03.2020 11:44|

вот что жажда материнского капитала с самками делает!

Гость|11.03.2020 11:45|

Еще бы 9 месяцев обнулить, как обнулила терешкова президентский срок.

Гость|11.03.2020 11:53|

Откуда "ждет"? Из школы?

Гость|11.03.2020 11:54|

От Ашота

Гость|11.03.2020 11:59|

Ну и языки у вас...помело,что плохого в рождении детей?,детей рожденных в семье,где семья полная,с любящими мамой и папой.Зачем злословить?,если нет добрых слов по теме.лучше откусите свой язык умеющий только изрыгать гадости.

Гость|11.03.2020 11:59|

очередное (седьмое) непорочное зачатие?

Гость|11.03.2020 12:04|

Гость писал(a):

.лучше откусите свой язык умеющий только изрыгать гадости.
вот они слова современного веруна в восточно-иудейский вымысел.

давай, жги истчо!

Гость|11.03.2020 12:13|

Я, конечно, извиняюсь.... но это очень важная новость для Пензы и её окрестностей! Уважаемые журналисты, Вы попробуйте писать о важном для людей....

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Имя: Гость
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