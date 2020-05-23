Общество

Улицы Пензы будут патрулировать мотоспасатели

Печать

В пожарно-спасательной части Пензы появились своя мотогруппа. На двухколесных транспортных средствах сотрудники МЧС будут патрулировать улицы Пензы и прилегающих к нему районов до окончания пожароопасного периода.

На торжественном открытии сезона спасатели-мотоциклисты продемонстрировали свои подготовку и умения, а затем группа отправилась в первый рейд по улицам города Пензы.

Патрульным предстоит проводить профилактическую работу, выявлять и ликвидировать очаги пожаров, оказывать помощь попавшим в ДТП.

«Пожарно-спасательные мотоциклы оснащены специальным инструментом, первичными средствами пожаротушения, позволяющими проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы в различных условиях. Благодаря своей маневренности мотогруппа может в кратчайшие сроки прибыть на место дорожно-транспортного происшествия, несмотря на заторы на дорогах, или в труднодоступные места», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото 58.mchs.gov.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

На торжественном открытии сезона спасатели-мотоциклисты
Я что то гайцев на мото не видел есть что ли они?

Гость||

Гость писал(a):

Я что то гайцев на мото не видел есть что ли они?
А где Пензенский мотобат на БМВ? Почему хрусты на байках летают по улицам каждую ночь?Или ГИБДД по ночам дрыхнет?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте