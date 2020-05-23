Улицы Пензы будут патрулировать мотоспасатели

23.05.2020 | 13:09

В пожарно-спасательной части Пензы появились своя мотогруппа. На двухколесных транспортных средствах сотрудники МЧС будут патрулировать улицы Пензы и прилегающих к нему районов до окончания пожароопасного периода.

На торжественном открытии сезона спасатели-мотоциклисты продемонстрировали свои подготовку и умения, а затем группа отправилась в первый рейд по улицам города Пензы.

Патрульным предстоит проводить профилактическую работу, выявлять и ликвидировать очаги пожаров, оказывать помощь попавшим в ДТП.

«Пожарно-спасательные мотоциклы оснащены специальным инструментом, первичными средствами пожаротушения, позволяющими проводить аварийно-спасательные и другие неотложные работы в различных условиях. Благодаря своей маневренности мотогруппа может в кратчайшие сроки прибыть на место дорожно-транспортного происшествия, несмотря на заторы на дорогах, или в труднодоступные места», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.