Общество

Пензенцам запретили разводить костры и ограничили доступ в леса

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В Пензенской области в связи с участившимися случаями возгорания сухой травы и растительности ввели особый противопожарный режим. Ранее он действовал лишь на территории 12 районов.

«На территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, предприятий нельзя разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В области усилят патрулирование и организуют дежурство постов, ограничивающих населению доступ в леса.

Всем жителям региона, нарушившим требования пожарной безопасности, грозят крупные административные штрафы.

«Уважаемые гости и жители Пензенской области, будьте более сознательны, берегите себя и своих близких», - обратились к жителям области в региональном ГУ МЧС России.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Костры понятно,а с ограничением доступа в леса не погорячились?

Гость||

В апреле выпало уже почти 170% месячной нормы осадков, до конца месяца прогнозируют еще не меньше месячной нормы? С чего все гореть-то будет именно сейчас? Давайте уже введем постоянный особый противопожарный режим. Да и самоизоляцию тоже отменять не будем, удобная штука как оказалось! Быдло сидит по норам, нигде не шастает и не отсвечивает.

Гость||

Фиг кто запретит ездить в леса!

И костер можно смело разводить!

Или в мангале, или в выкопанной ямке, очищенной вокруг на полметра от растительности.

Пугайте дальше, нам не страшно

Гость||

Гость писал(a):

Быдло сидит по норам, нигде не шастает и не отсвечивает.
Самокритично

Гость||

стандартный повод "непущать"!

хочется глянуть статистку пожаров от "сжигания мусора и разведенных костров" на дачных участках и пожаров от поджогов и прочих форс мажоров типа брошеных бычков...

Гость||

Гость писал(a):

хочется глянуть статистку пожаров от "сжигания мусора и разведенных костров" на дачных участках
Тебе мало примеров в новостях? Ты кретин?

Гость||

Гость писал(a):

Фиг кто запретит ездить в леса!

И костер можно смело разводить!

Или в мангале, или в выкопанной ямке, очищенной вокруг на полметра от растительности.

Пугайте дальше, нам не страшно

"Мой небосклон хрустально ясен

И полон радужных картин

Не потому, что мир прекрасен,

А потому, что я -- кретин"

Гость||

Гость писал(a):

Костры понятно,а с ограничением доступа в леса не погорячились?
«Боевая песня партизан»

Поднимайтесь, воины народа, Партизаны сёл и городов! Наша честь, и правда, и свобода Голос свой слили в единый зов! Родина взывает нас сиреной, Вождь зовёт нас братьев и сестёр. На войне, и правой, и священной, Как один, врагу дадим отпор! Отстоим родную землю грудью, Мы не зря в боях её прошли. Не хотим - так значит и не будет! Не топтать врагу родной земли! Все в ружьё! Сосед, зови соседа! Нас связала общая борьба. Если жертвы требует победа, Лучше смерть в бою, чем жизнь раба! Рейды в тыл, удары в лоб ночные! Повторить их нам пора пришла. Вспомним, братья, годы боевые, Вспомним партизанские дела! Выше звёзд сияет наша слава, Не дрожит оружие в руках. Встанем на мостах, на переправах, На дорогах, в сёлах, городах. Скоро, скоро враг нам поневоле Возвратит родимые края! Ждёт детей своих родное поле, В бой идут отцы и сыновья. Все в ружьё! Сосед, зови соседа! Нас связала общая борьба. Если жертвы требует победа, Лучше смерть в бою, чем жизнь раба!

Гость||

Гость писал(a):

«Боевая песня партизан»
Как глупый маленький ребенок

Гость||

Гость писал(a):

Тебе мало примеров в новостях? Ты кретин?
примеров в новостях только кретинам достаточно

Имя: Гость
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