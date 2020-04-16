Пензенцам запретили разводить костры и ограничили доступ в леса

16.04.2020 | 10:30

В Пензенской области в связи с участившимися случаями возгорания сухой травы и растительности ввели особый противопожарный режим. Ранее он действовал лишь на территории 12 районов.

«На территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, предприятий нельзя разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В области усилят патрулирование и организуют дежурство постов, ограничивающих населению доступ в леса.

Всем жителям региона, нарушившим требования пожарной безопасности, грозят крупные административные штрафы.

«Уважаемые гости и жители Пензенской области, будьте более сознательны, берегите себя и своих близких», - обратились к жителям области в региональном ГУ МЧС России.