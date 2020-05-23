Найдена пропавшая жительница Камешкирского района

В Пензенской области прекращены поиски 53-летней жительницы деревни Полянщино Камешкирского района.
21 мая сельчанка ушла из дома и не вернулась. Она нуждалась в помощи медиков и могла находиться в любом месте региона.
Вечером 22 мая в группе регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» социальной сети «ВКонтакте» появилась запись «Стоп! Проверка информации!».
А в субботу, 23 мая, около 15:00 опубликовали радостную новость: «Найдена, жива».
О подробностях поисков женщины не сообщается.
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