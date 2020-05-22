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Происшествия

В Камешкирском районе пропала 53-летняя Ирина Лебедева

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В Пензенской области волонтеры и родственники разыскивают 53-летнюю жительницу деревни Полянщино Камешкирского района Ирину Михайловну Лебедеву.

Женщина ушла из дома в неизвестном направлении в четверг, 21 мая, и до сих пор о ней нет никаких сведений.

Рост пропавшей 158 сантиметров, телосложение плотное. У Ирины Лебедевой русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения на ней были ветровка в черно-белую клетку, коричневая юбка, желтая кофта, темно-синий платок.

С собой женщина взяла трость.

Как отметили на своей странице в соцсети «ВКонтакте» волонтеры пензенского отделения поискового отряда «Лиза Алерт», сельчанка может находиться в любом городе региона и нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.

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Источник — фото vk.com/la_penza
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