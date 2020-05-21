Сетевое издание|18+|Четверг|21 мая 2020|20:36
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Общество

1076 жителей Пензенской области излечились от коронавируса

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В четверг, 21 мая, стены больниц Пензенской области покинули несколько десятков, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в личном телеграм-канале.

«Сегодня выписаны 74 человека. Общее число выздоровевших - 1076», - написала Черемушкина.

Между тем число выявляемых ежедневно случаев коронавирусной инфекции также продолжает расти. В четверг, 21 мая, диагноз подтвердился у 83 жителей Пензенской области. В их числе четверо детей (13 лет, 3 года и двое по 1 году). Остальным новым пациентам от 28 до 94 лет.

Общее количество инфицированных за время пандемии достигло 1400. Умерли 13 человек: это 9 мужчин 35, 42, 55, 56, 63, 66, 70, 75 и 86 лет и 4 женщины две по 50, 71 и 77 лет

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Намёк поняли от пенза информ. Восстания крестьян хотите?

Гость||

Весь мир насилья Мы разрушим!!! До основанья а затем...

Гость||

Гость писал(a):

Намёк поняли от пенза информ. Восстания крестьян хотите?
penzainform.ru писал(a):
это 9 мужчин 35, 42, 55, 56, 63, 66, 70, 75 и 86 лет
Угрожают похоже открытым тестом.

Гость||

Мозайку ещё не успели уничтожить. Может не так она на новодел на Советской площади смотрит?

Гость||

Пора смягчать режим самоизоляции губернатору в г.Пенза...почти всё население города само вышло уже на прогулки с детьми,полны детские площадки детей с родителями,на улице тепло,свежий воздух,хорошо,позитив,почему затягивают с итогом цифр по тестам,и не добавляют работников на помощь тем кто в лабораториях на тестах работает...и оврал анализов быстрей бы проходил,и город вышел раньше хоть на первую стадию смчгчения самоизоляции для тех кто хочет работать и ему не разрешают работать в дни пандемии,много горожан сегодня без помощи от властей города,без денег и без прод.пайков...это плохо...вероятно депутаты города забыли о таких гражданах сегодня.

Гость||

Маски , перчатки и , сейчас ещё и очки,пока не отобьют, сидите

Имя: Гость
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