1076 жителей Пензенской области излечились от коронавируса

21.05.2020 | 19:31

В четверг, 21 мая, стены больниц Пензенской области покинули несколько десятков, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в личном телеграм-канале.

«Сегодня выписаны 74 человека. Общее число выздоровевших - 1076», - написала Черемушкина.

Между тем число выявляемых ежедневно случаев коронавирусной инфекции также продолжает расти. В четверг, 21 мая, диагноз подтвердился у 83 жителей Пензенской области. В их числе четверо детей (13 лет, 3 года и двое по 1 году). Остальным новым пациентам от 28 до 94 лет.

Общее количество инфицированных за время пандемии достигло 1400. Умерли 13 человек: это 9 мужчин 35, 42, 55, 56, 63, 66, 70, 75 и 86 лет и 4 женщины две по 50, 71 и 77 лет