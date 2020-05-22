Сетевое издание|18+|Пятница|22 мая 2020|11:47
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Общество

В Пензенской области зафиксировано свыше 1 500 случаев коронавируса

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По данным на пятницу, 22 мая, за последние сутки в Пензенской области зарегистрировано 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На эту дату с начала регистрации в регионе первого случая COVID-19 общее количество инфицированных составило 1 510 человек.

Выздоровело 1 076 заболевших - только за последние сутки стены лечебных учреждений покинули 74 излечившихся пациента.

За время эпидемии в Сурском крае скончались 13 человек. Это 9 мужчин (35, 42, 55, 56, 63, 66, 70, 75 и 86 лет) и 4 женщины (две - по 50, 71 и 77 лет).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Допрыгались

Гость||

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А сколько с раскоронованной пневмонией?

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Гость||

Ни дня без рекорда.Вот чем обернулась беспечность в праздничные дни. Все было предсказуемо. Дико читать здесь о том, что все придумали власти. Сколько троллей с этого сайта уже оказались в больнице? Собственно, это их личное дело. Но ведь они и других заразили. Я не буду желать неумникам ничего плохого, они и так на своем опыте убедятся, что их заблуждения чреваты. А вот их родным и друзьям - только здоровья. Ну праздничный шлейф еще не закончился...

Гость||

Бардак

Гость||

Некоторые люди тащат в дом мусор с помойки, вот и статистика!!! Кто будет за этими следить?

Гость||

Мы не хуже Москвы, мы можем стать лучше! Вот все переболеем, и бояться перестанем. Другого варианта нет. Ничего контролировать у нас невозможно!

Гость||

Началось нытье паникеров)))))

Гость||

Гость писал(a):

А сколько с раскоронованной пневмонией?
Что как попугаи заладили про пневмонию. Вчера же сказали - 58 за четыре месяца умерли от нее. Но это не отменяет ковид-19. Беречься надо и от того, и от другого.

Гость||

ПРЕКРАТИТЕ! В СТАТИСТИКЕ ЖИТЕЛИ, КОТОРЫЕ УЖЕ ВЫЗДОРОВЕЛИ!

Гость||

Гость писал(a):

А сколько с раскоронованной пневмонией?
56 в этом году умерло, а в 2018-м 78 за этот же период, чего тогда молчал и не наводил панику?

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