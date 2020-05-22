В Пензенской области зафиксировано свыше 1 500 случаев коронавируса

22.05.2020 | 11:02

По данным на пятницу, 22 мая, за последние сутки в Пензенской области зарегистрировано 110 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

На эту дату с начала регистрации в регионе первого случая COVID-19 общее количество инфицированных составило 1 510 человек.

Выздоровело 1 076 заболевших - только за последние сутки стены лечебных учреждений покинули 74 излечившихся пациента.

За время эпидемии в Сурском крае скончались 13 человек. Это 9 мужчин (35, 42, 55, 56, 63, 66, 70, 75 и 86 лет) и 4 женщины (две - по 50, 71 и 77 лет).