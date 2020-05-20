Белозерцева возмутил парикмахер, заразивший коронавирусом 23 клиентов

20.05.2020 | 08:42

Губернатора Ивана Белозерцева возмутил случай заражения новой коронавирусной инфекцией, произошедший в Белгородской области.

Там парикмахер продолжила работу во время режима самоизоляции и передала COVID-19 как минимум 23 клиентам. Еще у 25 человек, контактировавших с нарушительницей, тест отрицательный, но они все равно вынуждены соблюдать двухнедельный карантин.

Иван Белозерцев прокомментировал произошедшее в своем микроблоге в Twitter.

«Узнал, что в одном из регионов парикмахер не соблюдал требования саннорм и заразил людей #COVID19. Открыв ряд сфер деятельности, идя навстречу, мы ждем, что требования будут соблюдаться. От этого зависит здоровье. При нарушениях будем вынуждены приостанавливать работу нарушителей», - написал глава региона.

В Пензенской области парикмахерским разрешили вернуться к работе с 1 мая. Они должны соблюдать ряд требований. Так, ежедневно перед открытием в помещениях необходимо проводить генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств. Сотрудники перед началом трудового дня должны пройти «утренний фильтр».

«Правило очень простое: если разрешили начать деятельность, то разрешили только с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Если предприятие не желает их соблюдать или соблюдает частично, то работа будет приостановлена. Жизнью и здоровьем наших жителей мы рисковать не будем», - подчеркнул Иван Белозерцев.