Общество

Белозерцева возмутил парикмахер, заразивший коронавирусом 23 клиентов

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Губернатора Ивана Белозерцева возмутил случай заражения новой коронавирусной инфекцией, произошедший в Белгородской области.

Там парикмахер продолжила работу во время режима самоизоляции и передала COVID-19 как минимум 23 клиентам. Еще у 25 человек, контактировавших с нарушительницей, тест отрицательный, но они все равно вынуждены соблюдать двухнедельный карантин.

Иван Белозерцев прокомментировал произошедшее в своем микроблоге в Twitter.

«Узнал, что в одном из регионов парикмахер не соблюдал требования саннорм и заразил людей #COVID19. Открыв ряд сфер деятельности, идя навстречу, мы ждем, что требования будут соблюдаться. От этого зависит здоровье. При нарушениях будем вынуждены приостанавливать работу нарушителей», - написал глава региона.

В Пензенской области парикмахерским разрешили вернуться к работе с 1 мая. Они должны соблюдать ряд требований. Так, ежедневно перед открытием в помещениях необходимо проводить генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств. Сотрудники перед началом трудового дня должны пройти «утренний фильтр».

«Правило очень простое: если разрешили начать деятельность, то разрешили только с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Если предприятие не желает их соблюдать или соблюдает частично, то работа будет приостановлена. Жизнью и здоровьем наших жителей мы рисковать не будем», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Узнал, что в одном из регионов парикмахер не соблюдал требования саннорм и заразил людей #COVID19. Открыв ряд сфер деятельности, идя навстречу, мы ждем, что требования будут соблюдаться.
Интересно, он правда такой наивный?

Да нигде никакие требования не соблюдаются. Вот как можно соблюдать рекомендуемую дистанцию в транспорте? Транспорт едет битком набитый.

Гость||

кирпич-орудия пролетариата... запретить строить кирпичные дома!

Гость||

И в парикмахерских тут же выросли цены на услуги

Гость||

За что же пензякам такое ,это вообще не в одни рамки не годится.

Гость||

Нечего возмущаться. Сам давно уже открыл парикмахерские в Пензе. Кто знает скольких пензенцев заразят пензенские парикмахеры.

Гость||

Собянин сказал, что никто ещё не умер без парикмахерских, а у нас,в Пензе, больницы переполнены, а они открыли такой источник заражения, контакт полный!

Вспоминаю, как мэр какого-то итальянского города отчитывал горожанина:"Ты куда прешься, хочешь в гробу стильно выглядеть? "

Гость||

Очередной пустой трёп.

Гость||

А вот кто заразил парикмахера?

Гость||

А в Пензе его ничего не возмущает?

Имя: Гость
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