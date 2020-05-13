В Мокшанском районе нашли редкого зверька

13.05.2020 | 12:33

Сотрудники минлесхоза обнаружили редкий для региона вид - орешниковую соню. Прежде она была отмечена в области лишь однажды - в начале 60-х годов прошлого века в окрестностях села Голицино Нижнеломовского района. Зверька видели в орешнике на берегу ручья.

Новая встреча с соней весной 2020-го произошла на 40 км восточнее - в Мокшанском районе. Специалисты предполагают, что этот грызун может проживать на данной территории постоянно.

Соня орешниковая - единственный вид одноименного рода, обитающий в лесах Европы, Малой Азии и ряда островов Средиземного моря. Предпочитает участки с преобладанием дуба и липы, с густым подлеском из лещины, шиповника, бересклета, рябины, черемухи, калины.

Это мелкий зверек с длинным хвостом, ведущий одиночный ночной образ жизни. Рацион сони состоит в основном из растительной пищи. Зиму животное проводит в спячке, а летом строит шаровидные гнезда из листьев и травы, селится в дуплах, дуплянках, синичниках.

«В России орешниковая соня обитает в лесах средней полосы от Псковской области до Татарстана. Она занесена в Красные книги Мордовии, Чувашии, Рязанской области и в приложение Красной книги Пензенской области. По нашему региону проходит южная граница ареала вида в Поволжье», - сообщили в пресс-службе министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Ранее специалисты рассказали, что Пензенскую область осваивают белые аисты. В ХIХ и в начале ХХ века это был редкий залетный вид, в конце ХХ века он стал редким гнездящимся.