Сетевое издание|18+|Пятница|15 мая 2020|15:12
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Общество

Среди новых пациентов с коронавирусом есть 4 ребенка

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В региональном оперативном штабе назвали возраст новых пациентов с COVID-19. За сутки в области зафиксировали 61 случай заболевания.

Большинство инфицированных проживает в Пензе и Городищенском районе. Взрослым заразившимся - от 21 года до 84 лет. Также коронавирус выявили у годовалого малыша, детей в возрасте 6 и 9 лет и 13-летнего подростка.

Таким образом, всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 30 случаев коронавируса у малолетних детей и 10 - у подростков.

На 15 мая общее количество заразившихся - 985, выздоровевших - 658, умерших - 10.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Сегодня потребовали статистику о повторных заражениях, и она появилась сразу в нескольких регионах.

Гость||

Гость писал(a):

Сегодня потребовали статистику о повторных заражениях, и она появилась сразу в нескольких регионах
?

Гость||

Что за хрень?Какие повторные заражения?

Гость||

В Бурятии женщина заразилась повторно - через 2 недели после выписки.Может недолечили....

Гость||

В каком состоянии заболевших дети?

Гость||

Гость писал(a):

Что за хрень?Какие повторные заражения?
Уже не знают, что ещё придумать, как напугать

Гость||

Гость писал(a):

В Бурятии женщина заразилась повторно - через 2 недели после выписки.Может недолечили....
А может это тесты их г...

И она никогда им и не болела

Гость||

Гость писал(a):

Сегодня потребовали статистику о повторных заражениях, и она появилась сразу в нескольких регионах.
Какой же маразм

Ведь люди поверят

Имя: Гость
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