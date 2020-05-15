Среди новых пациентов с коронавирусом есть 4 ребенка

15.05.2020 | 13:50

В региональном оперативном штабе назвали возраст новых пациентов с COVID-19. За сутки в области зафиксировали 61 случай заболевания.

Большинство инфицированных проживает в Пензе и Городищенском районе. Взрослым заразившимся - от 21 года до 84 лет. Также коронавирус выявили у годовалого малыша, детей в возрасте 6 и 9 лет и 13-летнего подростка.

Таким образом, всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 30 случаев коронавируса у малолетних детей и 10 - у подростков.

На 15 мая общее количество заразившихся - 985, выздоровевших - 658, умерших - 10.