Среди новых пациентов с коронавирусом есть 4 ребенка

В региональном оперативном штабе назвали возраст новых пациентов с COVID-19. За сутки в области зафиксировали 61 случай заболевания.
Большинство инфицированных проживает в Пензе и Городищенском районе. Взрослым заразившимся - от 21 года до 84 лет. Также коронавирус выявили у годовалого малыша, детей в возрасте 6 и 9 лет и 13-летнего подростка.
Таким образом, всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 30 случаев коронавируса у малолетних детей и 10 - у подростков.
На 15 мая общее количество заразившихся - 985, выздоровевших - 658, умерших - 10.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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