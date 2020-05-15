Сетевое издание|18+|Пятница|15 мая 2020|15:11
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Общество

Иван Белозерцев показал подписчикам, каким он был в детстве

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В пятницу, 15 мая, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в Instagram снимком из семейного архива.

На нем запечатлены родители главы региона, а также он сам в малолетстве и его старшая сестра.

«С Днем семьи, друзья! Самая главная ценность в жизни каждого. Берегите близких», - подписал фото Иван Белозерцев.

Губернатор не в первый раз поделился с пользователями соцсетей семейными фото. Так, в январе Иван Белозерцев разместил снимок времен своей молодости, на котором он в модной одежде и с популярной в 70-е годы прической запечатлен на набережной в Самаре вместе с сестрой.

В ноябре 2019 года глава региона опубликовал совместные снимки с матерью, а в мае 2020-го – с дядей-военным, который всегда служил для него примером.

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Источник — фото www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость||

Главное, не то, как он выглядел маленьким, а кто получился?

Гость||

примером должно быть честность,патриотизм,родственники,человек должен кем то и чем то гордится,быть открытым.

Гость||

Жаль,что он так и не стал коммунистом.

Гость||

Похож на маму.

Гость||

А что там с отменой режима ХЗ 17го мая?

Гость||

Трогательно , особенно в свете последних событий.

Гость||

А что по поводу задержанного зампреда и обысков?

Гость||

Хорошенький какой был!

Гость||

Очень актуальная новость в свете задержаний в правительстве

Гость||

таких фото у каждой семьи , кому интересен этот никчемный пиар перед осенними выборами

Гость||

Предвыборный пиар!

Ходы эти дааавно знам!

Гость||

Лучше бы показал и рассказал нормальный план, как выходить с этой бессмысленной самоизоляции будем

Гость||

бабушка тоже любила фото перебирать

Гость||

Гость писал(a):

Лучше бы показал и рассказал нормальный план, как выходить с этой бессмысленной самоизоляции будем
Хотим увидеть, каким он будет в изоляции.

Гость||

Гость писал(a):

Жаль,что он так и не стал коммунистом.
Как это не стал ?1987—1989 — секретарь партийного комитета полка. В 1988 году избирался делегатом XIX Всесоюзной конференции КПСС.В сентябре 1989 года поступил в Военно-политическую академию им. В.И.Ленина в Москве. В 1990–1991 годы избран секретарем партийного комитета командного факультета.

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Имя: Гость
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