Иван Белозерцев показал подписчикам, каким он был в детстве

15.05.2020 | 14:05

В пятницу, 15 мая, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в Instagram снимком из семейного архива.

На нем запечатлены родители главы региона, а также он сам в малолетстве и его старшая сестра.

«С Днем семьи, друзья! Самая главная ценность в жизни каждого. Берегите близких», - подписал фото Иван Белозерцев.

Губернатор не в первый раз поделился с пользователями соцсетей семейными фото. Так, в январе Иван Белозерцев разместил снимок времен своей молодости, на котором он в модной одежде и с популярной в 70-е годы прической запечатлен на набережной в Самаре вместе с сестрой.

В ноябре 2019 года глава региона опубликовал совместные снимки с матерью, а в мае 2020-го – с дядей-военным, который всегда служил для него примером.