Иван Белозерцев показал подписчикам, каким он был в детстве

В пятницу, 15 мая, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в Instagram снимком из семейного архива.
На нем запечатлены родители главы региона, а также он сам в малолетстве и его старшая сестра.
«С Днем семьи, друзья! Самая главная ценность в жизни каждого. Берегите близких», - подписал фото Иван Белозерцев.
Губернатор не в первый раз поделился с пользователями соцсетей семейными фото. Так, в январе Иван Белозерцев разместил снимок времен своей молодости, на котором он в модной одежде и с популярной в 70-е годы прической запечатлен на набережной в Самаре вместе с сестрой.
В ноябре 2019 года глава региона опубликовал совместные снимки с матерью, а в мае 2020-го – с дядей-военным, который всегда служил для него примером.
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