Сетевое издание|18+|Воскресенье|10 мая 2020|13:12
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Общество

Иван Белозерцев рассказал подписчикам, кто был его примером

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В воскресенье, 10 мая, губернатор Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» еще одним снимком из семейного архива.

На фото будущий глава Пензенской области запечатлен вместе с дядей, Василием Родионовичем. Родственник губернатора единственный из трех ушедших на фронт братьев вернулся живым.

«Пройдя огонь Великой Отечественной, он стал профессиональным военным. Когда мне нужно было делать выбор жизненного пути, я для себя уже знал, что «есть такая профессия – Родину защищать». Дядя всегда был для меня примером», - поведал Иван Белозерцев.

Губернатор добавил, что 9 мая вспомнил о близких, воевавших с немецкими захватчиками, «семейных героев».

«Мы встретили праздник не так, как всегда. Я читал посты своих подписчиках о дедах и прадедах, которые воевали, и чувствовал единение с каждым из вас, дорогие земляки. Никакой коронавирус не отберет у нас с вами Великую Победу!» - подчеркнул в заключение Иван Белозерцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото www.instagram.com/ivan_belozercev_penza
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Гость||

В точку

Гость||

Я тоже мечтал служить в ПВ СССР,но на медкомиссии меня зарубили на всю жизнь.

Обидно,вот всю жизнь и чувствую себя виноватым.

И Афган обошёлся без меня,а перед ровестниками до сих порчувство вины,хотя уже мне за 60.

Гость||

Нам это неинтересно.может членам его семьи только.

Гость||

Жаль что сейчас для него примером другие люди из Москвы, им и попугайничает.

Гость||

Белозерцев несколько простоват и наивен.А вот лидин хитрый и опасный лис.подставит втихую запросто.

Имя: Гость
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