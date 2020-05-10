Иван Белозерцев рассказал подписчикам, кто был его примером

10.05.2020 | 11:47

В воскресенье, 10 мая, губернатор Иван Белозерцев поделился со своими подписчиками в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» еще одним снимком из семейного архива.

На фото будущий глава Пензенской области запечатлен вместе с дядей, Василием Родионовичем. Родственник губернатора единственный из трех ушедших на фронт братьев вернулся живым.

«Пройдя огонь Великой Отечественной, он стал профессиональным военным. Когда мне нужно было делать выбор жизненного пути, я для себя уже знал, что «есть такая профессия – Родину защищать». Дядя всегда был для меня примером», - поведал Иван Белозерцев.

Губернатор добавил, что 9 мая вспомнил о близких, воевавших с немецкими захватчиками, «семейных героев».

«Мы встретили праздник не так, как всегда. Я читал посты своих подписчиках о дедах и прадедах, которые воевали, и чувствовал единение с каждым из вас, дорогие земляки. Никакой коронавирус не отберет у нас с вами Великую Победу!» - подчеркнул в заключение Иван Белозерцев.