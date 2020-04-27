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Общество

В Кузнецке решили завершить отопительный сезон

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Во вторник, 28 апреля, батареи в домах жителей Кузнецка станут холодными. Как сообщили в пресс-службе администрации, в городе завершится отопительный сезон.

Решение прекратить подачу ресурса приняли на оперативном совещании в мэрии в понедельник, 27 апреля. Сначала отключат жилой фонд, предприятия и организации.

В медучреждениях и детских садах батареи останутся теплыми до особого распоряжения.

«Глава администрации Сергей Златогорский отметил, что сезон прошел успешно, ни одной сверхнормативной аварии не произошло, несмотря на непростые условия, в которых оказались теплоснабжающие организации», - добавили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

24 апреля объявили о завершении отопительного сезона в Заречном. 27-го числа ресурс перестанут подавать в жилые дома, а также предприятиям и организациям. С 30 апреля отопление отключат в детских садах, а 8 мая станут холодными батареи в медицинских учреждениях закрытого города.

В домах областного центра тепло на данный момент есть. Пока неизвестно, когда его подачу прекратят.

Отключение отопления в Пензе обсудили на заседании в мэрии 17 апреля и вынесли решение завершить отопительный сезон тогда, когда окончательно потеплеет.

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Гость||

Отключайте его... на улице уже тепло...сколько можно

Гость||

Задолбали уже с этим отоплением. ВЫКЛЮЧИТЕ его!!!

Гость||

а пензе когда??????????????????????

Гость||

А в пензе когда отключат? Зажарили совсем! Ободрали народ по полной! Самая что нинаесть помощь населению, а денег нет...

Гость||

народ, Вам то холодно. то жарко, хотя конечно выключать уже пора.

Гость||

При чем тут отопление? Совсем другое дело горячая вода!

Мал клоп да ванюч.

Гость||

Очень жарко в квартирах, срочно отключать

Гость||

27 апреля начали отключать отопление в домах Заречного а 28 апреля начнут в Кузнецке. А в Пензе планируют только на 30 апреля. Как вам такое?

Гость||

А у нас до мая топить будут чтобы выжать побольше бабла

Гость||

ОТключат и похолодает на улице, так каждый годд

Гость||

Гость писал(a):

ОТключат и похолодает на улице, так каждый годд
Это вы каждый год в сентябре замерзаете?

Имя: Гость
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