В Кузнецке решили завершить отопительный сезон

Во вторник, 28 апреля, батареи в домах жителей Кузнецка станут холодными. Как сообщили в пресс-службе администрации, в городе завершится отопительный сезон.
Решение прекратить подачу ресурса приняли на оперативном совещании в мэрии в понедельник, 27 апреля. Сначала отключат жилой фонд, предприятия и организации.
В медучреждениях и детских садах батареи останутся теплыми до особого распоряжения.
«Глава администрации Сергей Златогорский отметил, что сезон прошел успешно, ни одной сверхнормативной аварии не произошло, несмотря на непростые условия, в которых оказались теплоснабжающие организации», - добавили в пресс-службе мэрии Кузнецка.
24 апреля объявили о завершении отопительного сезона в Заречном. 27-го числа ресурс перестанут подавать в жилые дома, а также предприятиям и организациям. С 30 апреля отопление отключат в детских садах, а 8 мая станут холодными батареи в медицинских учреждениях закрытого города.
В домах областного центра тепло на данный момент есть. Пока неизвестно, когда его подачу прекратят.
Отключение отопления в Пензе обсудили на заседании в мэрии 17 апреля и вынесли решение завершить отопительный сезон тогда, когда окончательно потеплеет.
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Отключайте его... на улице уже тепло...сколько можно