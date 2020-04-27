В Кузнецке решили завершить отопительный сезон

27.04.2020 | 15:36

Во вторник, 28 апреля, батареи в домах жителей Кузнецка станут холодными. Как сообщили в пресс-службе администрации, в городе завершится отопительный сезон.

Решение прекратить подачу ресурса приняли на оперативном совещании в мэрии в понедельник, 27 апреля. Сначала отключат жилой фонд, предприятия и организации.

В медучреждениях и детских садах батареи останутся теплыми до особого распоряжения.

«Глава администрации Сергей Златогорский отметил, что сезон прошел успешно, ни одной сверхнормативной аварии не произошло, несмотря на непростые условия, в которых оказались теплоснабжающие организации», - добавили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

24 апреля объявили о завершении отопительного сезона в Заречном. 27-го числа ресурс перестанут подавать в жилые дома, а также предприятиям и организациям. С 30 апреля отопление отключат в детских садах, а 8 мая станут холодными батареи в медицинских учреждениях закрытого города.

В домах областного центра тепло на данный момент есть. Пока неизвестно, когда его подачу прекратят.

Отключение отопления в Пензе обсудили на заседании в мэрии 17 апреля и вынесли решение завершить отопительный сезон тогда, когда окончательно потеплеет.