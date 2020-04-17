Общество

В ближайшее время отопление в Пензе отключать не планируют

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В пятницу, 17 апреля, в администрации Пензы собрались руководители сферы ЖКХ, представители госжилстройтехинспекции, директора теплоснабжающих предприятий.

Они скорректировали планы по завершению отопительного сезона.

«Решение об отключении центрального отопления в городе будет приниматься исходя из погодных условий. По прогнозам, в ближайшее время потепления не ожидается», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Пока на улице стояли теплые дни, пензенцы активно обсуждали в соцсетях возможность прекращения отопительного сезона.

Ранее в Управлении ЖКХ и ГЗН Пензенской области пояснили: «Решение об окончании отопительного сезона принимает орган местного самоуправления (администрация населенного пункта), если температура в течение пяти суток подряд держится +8 °С и выше. Порядок действий обратный тому, что при включении отопления, то есть сначала отключают жилые дома, затем уже больницы, школы, детские сады».

Пензенцы начали жаловаться на духоту в квартирах и на «обогрев улицы» с приходом тепла. Однако 11 апреля наступило резкое похолодание с обильным снегопадом и ураганным ветром.

По данным Пензенского гидрометеоцентра, опубликованным на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области, в субботу, 18 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем - небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 ºС, днем +5…+10 ºС.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Мрази

Гость||

А нам все равно) У нас счетчики отопления) Закрутили краны и не платим

Гость||

Гость писал(a):

Мрази
Как ты нехорошо про своих родителей

Гость||

22-24 отключат.

Гость||

Гость писал(a):

Мрази
На днях снова снег и заморозки

Гость||

Снежный покров устанавливается только через 40 дней после первого снега.

Имя: Гость
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