В ближайшее время отопление в Пензе отключать не планируют

17.04.2020 | 18:00

В пятницу, 17 апреля, в администрации Пензы собрались руководители сферы ЖКХ, представители госжилстройтехинспекции, директора теплоснабжающих предприятий.

Они скорректировали планы по завершению отопительного сезона.

«Решение об отключении центрального отопления в городе будет приниматься исходя из погодных условий. По прогнозам, в ближайшее время потепления не ожидается», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Пока на улице стояли теплые дни, пензенцы активно обсуждали в соцсетях возможность прекращения отопительного сезона.

Ранее в Управлении ЖКХ и ГЗН Пензенской области пояснили: «Решение об окончании отопительного сезона принимает орган местного самоуправления (администрация населенного пункта), если температура в течение пяти суток подряд держится +8 °С и выше. Порядок действий обратный тому, что при включении отопления, то есть сначала отключают жилые дома, затем уже больницы, школы, детские сады».

Пензенцы начали жаловаться на духоту в квартирах и на «обогрев улицы» с приходом тепла. Однако 11 апреля наступило резкое похолодание с обильным снегопадом и ураганным ветром.

По данным Пензенского гидрометеоцентра, опубликованным на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области, в субботу, 18 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь с мокрым снегом, днем - небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 ºС, днем +5…+10 ºС.