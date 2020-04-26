В Заречном объявили о конце отопительного сезона

26.04.2020 | 12:13

В Заречном готовятся завершить отопительный сезон. Такое распоряжение отдал глава города Олег Климанов в пятницу, 24 апреля.

27-го числа ресурс перестанут подавать в жилые дома, а также предприятиям и организациям. С 30 апреля отопление отключат в детских садах и школах, а 8 мая станут холодными батареи в медицинских учреждениях закрытого города.

Отключение отопления в областном центре обсудили на заседании в мэрии 17 апреля и вынесли решение прекратить подачу ресурса пензенцам тогда, когда окончательно потеплеет.

Ранее в Управлении ЖКХ и ГЗН Пензенской области пояснили: «Решение об окончании отопительного сезона принимает орган местного самоуправления (администрация населенного пункта), если температура в течение пяти суток подряд держится +8 °С и выше. Порядок действий обратный тому, что при включении отопления, то есть сначала отключают жилые дома, затем уже больницы, школы, детские сады».