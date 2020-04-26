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Общество

В Заречном объявили о конце отопительного сезона

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В Заречном готовятся завершить отопительный сезон. Такое распоряжение отдал глава города Олег Климанов в пятницу, 24 апреля.

27-го числа ресурс перестанут подавать в жилые дома, а также предприятиям и организациям. С 30 апреля отопление отключат в детских садах и школах, а 8 мая станут холодными батареи в медицинских учреждениях закрытого города.

Отключение отопления в областном центре обсудили на заседании в мэрии 17 апреля и вынесли решение прекратить подачу ресурса пензенцам тогда, когда окончательно потеплеет.

Ранее в Управлении ЖКХ и ГЗН Пензенской области пояснили: «Решение об окончании отопительного сезона принимает орган местного самоуправления (администрация населенного пункта), если температура в течение пяти суток подряд держится +8 °С и выше. Порядок действий обратный тому, что при включении отопления, то есть сначала отключают жилые дома, затем уже больницы, школы, детские сады».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А сколько нам ещё в Пензе жариться?Такое впечатление что у нас черти и упыри "наверху" ,отсюда и любовь такая людоедская к народу.

Гость||

Гость писал(a):

А сколько нам ещё в Пензе жариться
Ты спал что-ли? Отопление решено оставить на малом газу до осени. Объявили же.

Гость||

Гость писал(a):

А сколько нам ещё в Пензе жариться?Такое впечатление что у нас черти и упыри "наверху" ,отсюда и любовь такая людоедская к народу.
Твое впечатление верное.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
А сколько нам ещё в Пензе жариться
Ты спал что-ли? Отопление решено оставить на малом газу до осени. Объявили же.
А чо не круглый год - для паршивых поросят?

Гость||

главное что в дет садах и школах на 3 дня дольше, дети же там.

Гость||

Гость писал(a):

Ты спал что-ли? Отопление решено оставить на малом газу до осени. Объявили же.
:)

Гость||

Заварите батареи!

Гость||

Мерзнущие, как вы? Можно отключать то? Или все ещё боитесь озябнуть?

Гость||

Конец, отопительного сезона! Я не боюсь конца:)

Имя: Гость
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